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13 декабря, 2023
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Представлены Huawei FreeClip – TWS-наушники в необычном форм-факторе

Huawei FreeClip

Компания Huawei провела в Дубаи презентацию под слоганом «Создавая красоту», на которой были представлены новые продукты для глобального рынка. Наиболее интересная новинка – это беспроводные наушники Huawei FreeClip в абсолютно новом форм-факторе.

Huawei FreeClip

Наушники крепятся на ухе подобно серьгам-клипсам. Конструкция Huawei FreeClip состоит из двух компонентов, соединенных особым элементом — инновационным эластичным коннектором C-bridge design. Благодаря коннектору устройство комфортно располагается в ушах, не вызывая неприятных ощущений. Любой из наушников можно носить на любом ухе, а левый и правый аудиоканалы будут переключаться автоматически. В наушниках также предусмотрены вентиляционные отверстия для лучшего воздушного потока и качества звука.

За качество звука отвечают 10,8-мм динамики с двойными магнитами, направленные прямо в ушной канал. Предусмотрена система шумоподавления на базе искусственного интеллекта во время телефонных звонков.

Наушники могут проработать на одном заряде до 8 часов, а с учетом подзарядки от кейса — до 36 часов. 10-минутная подзарядка обеспечивает до 3 часов воспроизведения музыки. Заявлена поддержка беспроводных кодеков SBC, AAC и L2HC, а также одновременное подключение к сразу двум устройствам.

Продажи Huawei FreeClip в Европе уже начались по цене 200 евро. На выбор предложены черная и фиолетовая расцветки корпуса.

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