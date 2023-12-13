Huawei MatePad Pro с экраном 13,2 дюйма представлен на глобальном рынке

Компания Huawei выпустила на глобальный рынок флагманский планшет MatePad Pro 13,2. В Китае устройство было представлено в сентябре этого года. Это самый тонкий и легкий в мире большой планшет. При экране диагональю 13,2 дюйма он весит всего 580 гр, а толщина корпуса составляет 5,5 мм. Экран занимает 94% площади передней панели.

Huawei MatePad Pro оснащен OLED-экраном разрешением 2880 x 1920 пикселей (262 ppi), соотношением сторон 3:2, частотой обновления изображения 144 Hz, частотой сенсорного слоя 360 Hz и пиковой яркостью 1000 нит. Частота ШИМ достигает 1440 Hz. Есть сертификация TÜV Rheinland по защите глаз от синего излучения.

В основе планшета лежит платформа Kirin 9000s, объем оперативной памяти составляет 12 или 16 Gb, емкость накопителя – 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb. Основная камера двойная, с датчиками на 13 Мп (f/1.8, автофокус, запись видео 4К@30fps) и 8 Мп (широкоугольная, f/2.2, фиксированный фокус). Фронтальная камера — 16 Мп (f/2.2) и 3D ToF. Аккумулятор емкостью 10 100 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью88 Вт.

В Европе устройство будет предложено от 999 евро.