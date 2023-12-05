Представлен первый трейлер Grand Theft Auto VI

Компания Rockstar Games опубликовала первый трейлер Grand Theft Auto VI раньше первоначально запланированного времени, из-за утечки, произошедшей этой ночью.
Действие игры развернется в вымышленном американском штате Леонида, в котором находятся Вайс-Сити и другие города, а главными героями выступят Люсия и Джейсон. Люсия станет первой женщиной-протагонистом в играх серии GTA.
В трейлере показали многочисленные фрагменты катсцен, большое количество игровых локаций, а также персонажей. В ролике звучит композиция «Love Is A Long Road» Тома Петти.
Релиз Grand Theft Auto VI состоится в 2025 году на PS5 и Xbox Series X/S. Когда игра выйдет на ПК, пока неизвестно. В случае с GTA V релиз на ПК произошел спустя полтора года после премьеры на консолях.