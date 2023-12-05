Lenovo построила Музей науки и технологий искусственного интеллекта в провинции Цзянси (Китай)

Открытие музея состоялось в рамках социальной инициативы Lenovo Foundation Beijing, чтобы познакомить подрастающее поколение с новыми технологиями, которые будут определять будущее, и пробудить интерес школьников к естественным наукам и STEM. Новый Музей науки и технологий располагается в центральной начальной школе города Хэши. На площади более 300 м2 объединили образовательные механики и технологии искусственного интеллекта Lenovo для того, чтобы дети из отдаленных городов и сельских школ могли получить такой же доступ к современным наукам и дисциплинам наравне с учащимися из мегаполисов.

В музее есть шесть интерактивных зон, каждая из которых посвящена определенному классу или предмету: