Lenovo построила Музей науки и технологий искусственного интеллекта в провинции Цзянси (Китай)

Открытие музея состоялось в рамках социальной инициативы Lenovo Foundation Beijing, чтобы познакомить подрастающее поколение с новыми технологиями, которые будут определять будущее, и пробудить интерес школьников к естественным наукам и STEM. Новый Музей науки и технологий располагается в центральной начальной школе города Хэши. На площади более 300 м2 объединили образовательные механики и технологии искусственного интеллекта Lenovo для того, чтобы дети из отдаленных городов и сельских школ могли получить такой же доступ к современным наукам и дисциплинам наравне с учащимися из мегаполисов.
В музее есть шесть интерактивных зон, каждая из которых посвящена определенному классу или предмету:
- Урок искусства — с помощью голосовых помощников и генеративного ИИ школьники могут почувствовать себя начинающими художниками-футуристами.
- Класс информатики и ИТ — позволяет учащимся открыть для себя мир информационных технологий и вычислительных мощностей в таких областях, как прогнозирование погоды, производство, рендеринг анимации и исследование космоса.
- Урок истории — AR-технологии позволяют учащимся погрузиться в дополненную реальность и совершать виртуальные туры по историческим достопримечательностям Пекина.
- Класс физкультуры — применяемые технологии захвата и распознавания на базе ИИ позволяют ученикам отслеживать и улучшать свои спортивные результаты.
- Класс астрономии — применяемая технология стереоскопических 3D-изображений позволяет учащимся путешествовать по просторам вселенной и изучать изображения планет и звезд нашей галактики.
- Футуристический класс — демонстрирует высокотехнологичную среду обучения, поддерживающую прямую трансляцию, запись и видеоконференцсвязь, возможности современных ПК и мобильных устройств, и многое другое.