Компании R.I.S.K. и Verint провели в Баку совместную конференцию «New era in speech analytics»

13 декабря в отеле JW Absheron Marriott компания R.I.S.K., ведущий системный интегратор Азербайджана, и компания Verint, ведущий мировой производитель комплексных программных решений для анализа различных аспектов деятельности предприятия и выявления проблем с производительностью, качеством работы персонала, оптимизацией торговых площадей, а также для других задач, которые позволяют увеличить эффективность работы бизнеса, провели совместную конференцию «New era in speech analytics», посвященную новым разработкам вендора в области голосовой аналитики. Следует отметить, что инновационные решения Verint развернуты в более чем 175 странах и ими пользуются около 10000 организаций по всему миру. Разработки Verint тесно связаны с такими инновационными технологиями как большие данные, искусственный интеллект, машинное обучение и др. В распоряжении компании 14 офисов и 6 собственных научно-исследовательских центров по всему миру, на базе которых создаются и тестируются самые передовые решения.

Следует отметить, что это уже второе совместное мероприятие компаний R.I.S.K. и Verint в Азербайджане, в рамках которого собираются профессионалы в этой сфере, представляющие локальные компаний. И в этот раз конференция собрала более 100 человек из ключевых банков Азербайджана, компаний страхового сектора и ритейл-продаж, сервис-провайдеров и ряда государственных организаций.

«Компания Verint присутствует на рынке уже более 20 лет, в течение которых решает самые сложные вопросы, связанные с обеспечением безопасности в мире. Наши продукты ежедневно используются организациями национального масштаба, включая государственные учреждения, силовые структуры, службы экстренной помощи, объекты критически важной инфраструктуры и многие другие. Я рад, что наше сотрудничество с компанией R.I.S.K. позволяет внедрять надежные и функциональные решения Verint в компаниях у азербайджанских заказчиков. Кроме того, мы стали первой компанией, внедрившей в собственных решениях речевую модель азербайджанского языка и которая уже на протяжении нескольких лет используется в вашей стране», — отметил в своей приветственной речи представитель по работе с ключевыми заказчиками Дмитрий Борисовец.

Подтверждая слова представителя Verint, руководитель группы унифицированных коммуникаций компании R.I.S.K. Агшин Алигюлов подчеркнул, что активный интерес к решениям Verint в нашей стране проявляют не только частные компании, но и представители банковского и телекоммуникационного секторов, а также государственных структур. Кроме того, компания R.I.S.K. уже реализовала ряд успешных проектов на базе решений Verint в Азербайджане.

Основной доклад конференции был посвящен новейшим решениям Verint в области голосовой биометрии. «Сегодня инструменты речевой аналитики решают ключевой вопрос контроля и повышения качества обслуживания, а биометрическая идентификация личности имеет очень высокую точность. Благодаря им компании получают возможность предоставлять в дистанционных каналах обслуживания большее количество услуг, повышая таким образом лояльность клиентов. Также положительно влияет на лояльность то, что процесс установления личности с использованием биометрии значительно быстрее традиционного, он не требует пакета документов и запоминания кодовых слов. Поэтому у технологии голосовой биометрии есть большой потенциал», — подчеркнул в ходе своей презентации Дмитрий Борисовец.

Немалое значение в построении современных контактных центров уделяется и чат-ботам, более подробно о которых рассказал менеджер по обслуживанию клиентов Verint Кубилай Ялкин (Kubilay Yalkin). «Платформа Verint оснащена специализированными ботами, которые помогают автоматизировать контактные центры, делая взаимодействие с клиентами более разумным и быстрым. Каждый бот, построенный с использованием наших алгоритмов искусственного интеллекта Verint Da Vinci, выполняет одну конкретную задачу и внедряется непосредственно в ваши рабочие процессы. Боты Verint на базе искусственного интеллекта постоянно обучаются на основе ваших уникальных данных, позволяя добиться наилучших результатов для вашего бизнеса», — отметил Кубилай Ялкин.

После перерыва конференция продолжилась докладом Дмитрия Борисовца, посвященным программам качества Verint. Выступавший отметил, что Verint Total Quality — это уникальный подход, позволяющий улучшить производительность сотрудников и ботов с целью повышения качества обслуживания клиентов по всем каналам.

В заключение официальной части мероприятия Агшин Алигюлов выступил с докладом на тему, посвященную предложениям компании R.I.S.K. в сфере построения контактных центров будущего. Он отметил, что для компании приоритетом является создание эффективных контактных центров, которые приведут заказчиков к росту прибыли за счет обеспечения устойчивой обратной связи и повышения удовлетворенности клиентов. «Кроме того, на основе решений наших основных партнеров мы предлагаем и кастомные приложения, разработкой которых занимается наша команда. В их число входят такие приложения, например, как система отчетности для контактных центров и все, что делает еще более удобной работу операторов с клиентами», — подчеркнул Агшин Алигюлов

Завершилась конференция сессией вопросов и ответов, после которой участники мероприятия продолжили неформальное общение с представителями компаний R.I.S.K. и Verint во время обеда.