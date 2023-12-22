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22 декабря, 2023
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PlayStation 5 превзошла Xbox Series X/S в три раза по продажам в 2023 году

PlayStation 5

Согласно данным исследовательской компании Ampere Analysis, продажи игровой приставки Sony PlayStation 5 в 2023 году составили 22,5 млн. единиц, что на 65% больше, чем годом ранее.

Продажи Xbox Series X/S снизились на 15% до 7,6 млн. единиц за год. Таким образом, в 2023 году японский производитель в три раза опередил консоли Microsoft. Продажи Nintendo Switch составили 16,4 млн. единиц, что на 18% меньше, чем годом ранее. Ожидается, что в 2024 году Nintendo выпустит консоль следующего поколения.

Если сравнивать продажи PS5 с PS4, то приставка нового поколения преодолела рубеж в 50 млн. единиц за 161 неделю – это на одну неделю позже, чем консоль предыдущей версии. При этом еще в июле отставание составляло два месяца. Речь идет именно о продажах потребителям, а не отгрузках в магазины. «На всем протяжении жизненного цикла PS5 превзойдет PS4», — отмечает глава отдела глобальных бизнес-операций Sony Эрик Лемпель (Eric Lempel). Компании удалось преодолеть проблемы с цепочкой поставок.

PlayStation 5 уже обошла по продажам SNES, которая разошлась в количестве 49,1 млн. единиц. Следующий конкурент на очереди — Xbox One, чьи продажи составляют 58 млн. единиц.

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