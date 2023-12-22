Kioxia выпустила первую в мире карту памяти microSDXC емкостью 2 Tb

Компания Kioxia выпустила первую в мире карту памяти microSDXC eмкостью 2 Tb. Прототип этой карты памяти был показан осенью прошлого года. Новинка под названием Exceria Plus G2 microSDXC 2 Tb отличается самой большой плотностью хранения данных среди всех представленных на рынке устройkioxia-vypustila-pervuyu-v-mire-kartu-pamyati-microsdxc-emkostyu-2-tbств.

В карте используется инновационная флеш-память BiCS FLASH 3D и контроллер собственной разработки производителя. Kioxia Exceria Plus G2 построена на основе 16 слоев NAND-памяти, каждый из которых вмещает по 128 Gb информации. При этом толщина корпуса карты составляет всего 0,8 мм. Для сравнения: толщина лучших SSD составляет от 3 мм для NVMe и до 5–9 мм для 2,5-дюймового накопителя.

Карта памяти соответствует спецификациям UHS Speed Class 3, Video Speed Class V30 и Application Performance Class A1, обеспечивая скорость передачи данных в 30 МБ/с. Производитель заявляет для карты максимальную скорость последовательного чтения в 100 Мбайт/с и скорость последовательной записи в 90 Мбайт/с.

В настоящее время карта доступна только на японском рынке, но производитель планирует выпустить ее в продажу и в других странах.