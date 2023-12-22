spot_img
22 декабря, 2023
ДомойТехнологииHardwareKioxia выпустила первую в мире карту памяти microSDXC емкостью 2 Tb

Kioxia выпустила первую в мире карту памяти microSDXC емкостью 2 Tb

Kioxia Exceria Plus G2 microSDXC 2 Tb

Компания Kioxia выпустила первую в мире карту памяти microSDXC eмкостью 2 Tb. Прототип этой карты памяти был показан осенью прошлого года. Новинка под названием Exceria Plus G2 microSDXC 2 Tb отличается самой большой плотностью хранения данных среди всех представленных на рынке устройkioxia-vypustila-pervuyu-v-mire-kartu-pamyati-microsdxc-emkostyu-2-tbств.

Kioxia Exceria Plus G2 microSDXC 2 Tb

В карте используется инновационная флеш-память BiCS FLASH 3D и контроллер собственной разработки производителя. Kioxia Exceria Plus G2 построена на основе 16 слоев NAND-памяти, каждый из которых вмещает по 128 Gb информации. При этом толщина корпуса карты составляет всего 0,8 мм. Для сравнения: толщина лучших SSD составляет от 3 мм для NVMe и до 5–9 мм для 2,5-дюймового накопителя.

Карта памяти соответствует спецификациям UHS Speed Class 3, Video Speed Class V30 и Application Performance Class A1, обеспечивая скорость передачи данных в 30 МБ/с. Производитель заявляет для карты максимальную скорость последовательного чтения в 100 Мбайт/с и скорость последовательной записи в 90 Мбайт/с.

В настоящее время карта доступна только на японском рынке, но производитель планирует выпустить ее в продажу и в других странах.

Предыдущая статья
Компания Edgecore Networks представила новейшую линейку точек доступа, открывающую новую эру технологий Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E для работы в самых разных условиях
Следующая статья
PlayStation 5 превзошла Xbox Series X/S в три раза по продажам в 2023 году
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,086ФанатыМне нравится
1,020ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
708ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»