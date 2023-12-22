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22 декабря, 2023
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AMD выпустила новый процессор Ryzen 7 5700

AMD Ryzen 7 5700

На сайте AMD появились характеристики новой модели процессора Ryzen 5 5700. Это восьмиядерный 16-поточный процессор на основе архитектуры Zen 3 с базовой частотой 3,7 GHz и Boost-частотой 4,6 GHz. Заявлен номинальный показатель TDP 65 Вт, а также 16 Mb кеш-памяти L3. При этом на сайте указано, что показатель TDP можно настроить в пределах от 45 до 65 Вт.

Фактически Ryzen 7 5700 копирует характеристики уже выпущенной модели Ryzen 7 5700G из серии Cezanne. Но в отличие от представителя G-версии, представляющей собой гибридный процессор со встроенной графикой, модель Ryzen 7 5700, судя по всему, лишена встроенного графического ядра. Ожидается, что новый процессор будет стоить около $180.

AMD Ryzen 7 5700

Кроме того, появились некоторые подробности о других настольных процессорах AMD — Ryzen 5 5500GT/5600GT, Ryzen 7 5700X3D и первые для платформы Socket AM5 гибридные процессоры серии Ryzen 8000G. Анонс указанных моделей ожидается в первом квартале будущего года.

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