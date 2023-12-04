Опубликован первый трейлер сериала по мотивам Fallout

Amazon начал рекламную кампанию своего грядущего сериала, основанного на видеоигровой франшизе Fallout. В дебютном трейлере показали главную героиню из убежища 33, представителей Братства стали, гулей и мутантов. Действие шоу разворачивается через 200 лет после ядерной войны. Отважной девушке Люси приходится покинуть убежище ради спасательной миссии.

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Над сериалом работают авторы «Мира Дикого Запада» от HBO — Джонатан Нолан и Лиза Джой. Главные роли сыграли Элла Пернелл («Шершни»), Уолтон Гоггинс («Правосудие») и Кайл Маклахлен («Твин Пикс»). Шоу стартует на Amazon Prime Video 12 апреля 2024 года.

Помимо тизера, Amazon также выпустил несколько постеров.