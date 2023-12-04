Линейка ASUS Zenbook как идеальный пример сочетания дизайна, качества и передовых технологий

Модельный ряд ноутбуков ASUS чрезвычайно богат и разнообразен, но одна линейка стоит особняком — это ультрабуки серии Zenbook. Впервые появившись еще в 2011 году, эти тонкие ноутбуки со стильной отделкой сразу завоевали популярность и с тех пор непрерывно совершенствуются. В этом обзоре мы расскажем про три характерных представителя легендарной серии: «классический» Zenbook, сверхтонкий Zenbook S и совершивший в свое время мини-революцию Zenbook Duo — ноутбук с двумя экранами. При всех отличиях у этих ноутбуков есть и общие черты. Например, компания ASUS одной из первых внедрила экраны OLED в массовые модели ноутбуков, а в 2023 году начался переход на экраны ASUS Lumina OLED, которые отличаются еще более высоким качеством изображения. Нельзя не отметить и систему тестирования надежности по военному стандарту MIL-STD 810H, которому подвергаются все ноутбуки Zenbook. С каждым годом эти тесты становятся все обширнее и строже. Сегодня в их числе не только испытания на вибрацию или температурные перепады, но даже обдув песком и пылью. Хотя ASUS и не относит Zenbook к устройствам, созданным для работы в экстремальных условиях, такой запас надежности не помешает даже в офисных условиях.

Zenbook S 13 OLED (UX5304VA) — быстрый и маленький ноутбук для работы в любых условиях

Бывает сложно найти сверхлегкий ноутбук, который при этом выглядел бы прочным. Но ASUS Zenbook S 13 OLED именно такой. Этот 13,3-дюймовый ультрабук, толщиной всего 1 см и весом в 1 кг, идеально подходит для того, чтобы без раздумий положить его в рюкзак или сумку. Кроме того, несмотря на свои компактные размеры, он получил удобную клавиатуру и большой тачпад. Дисплей ASUS Lumina OLED с разрешением 2,8K и неимоверно узкой рамкой NanoEdge идеально подходит для работы и развлечений. И хотя OLED-экраны обычно сокращают срок службы батареи, это не тот случай. Это одна из самых совершенных на рынке матриц, с безупречной цветопередачей, подтвержденной сертификатами Pantone и DisplayHDR True Black 500, и аппаратной фильтрацией синего света, снижающей нагрузку на зрение. Благодаря увеличенной системе охлаждения мощность процессора Intel Core i7 13-го поколения удалось поднять на 20%, не жертвуя мобильностью. Аккумулятор обеспечивает до 14 часов автономной работы, так что можете не возвращаться домой за зарядкой, если случайно уехали в офис на весь день без нее. Потрясающая отделка корпуса из алюмооксидной керамики Plasma Ceramic Aluminum придает поверхности высокую прочность и приятна на ощупь, а в процессе ее производства используется лишь вода — без применения сильных кислот или тяжелых металлов. Кроме того, ASUS Zenbook S 13 OLED носит звание самого экологичного ноутбука компании, ведь при его производстве широко используются материалы вторичной переработки — начиная от металла корпуса и заканчивая упаковкой, в которой не используется пластик, а только лишь бумага без клея, полученная из экологичных источников.

Zenbook 14X OLED (UX3404VA) — больше, чем просто красивый ноутбук

Asus Zenbook 14X OLED — отличный выбор, если вам нужен простой и практичный ноутбук, сочетающий в себе основные функции хорошего ноутбука по доступной цене. В этой ценовой категории можно найти ноутбуки тоньше и легче или больше и мощнее, но они часто жертвуют качеством дисплея и клавиатуры, а также временем автономной работы. В Zenbook 14X OLED компании ASUS удалось не только обойти все эти неприятные моменты, но и обеспечить результаты, которые вполне сопоставимы с более дорогими моделями. Это тонкий и легкий ноутбук, заключенный в металлический корпус с премиальной отделкой из алюмооксидной керамики, как и Zenbook S 13 OLED. 14-дюймовый экран ASUS Lumina OLED с разрешением 2880х1800 пикселей предлагает повышенную частоту 120 Гц и выдает потрясающе плавное изображение с очень точными цветами. Хотя толщина корпуса устройства составляет чуть больше 1,5 см, разработчикам удалось разместить внутри очень мощный процессор Intel Core 13-го поколения. По результатам тестирования новинка быстрее Zenbook предыдущей версии почти в полтора раза. При этом вы не будете жертвовать мобильностью, так как вес Zenbook 14X OLED всего 1,5 кг, а аккумулятор емкостью 70 Вт·ч позволяет провести полный рабочий день вдалеке от розетки. О дополнительной функциональности этого устройства также говорят разъемы HDMI, USB-A и два порта USB-C/Thunderbolt 4 с поддержкой функции зарядки и возможностью подключения дополнительных дисплеев.

Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402VV) — мечта дизайнеров

Asus Zenbook Pro 14 Duo со вторым дисплеем выглядит очень привлекательно, особенно, когда он открыт, а о том, чтобы вы не задумывались о его производительности, позаботятся NVIDIA RTX 4060 и Intel Core i9. На рынке сегодня уже доступно четвертое поколение легендарных ноутбуков серии Zenbook Duo с двумя экранами, предназначенных для эффективной многозадачной работы и требовательных приложений в сфере творчества, такими как обработка фото и видеомонтаж, 3D-моделирование и работа со звуком. В дополнение к превосходному основному 14,5-дюймовому экрану OLED с разрешением 2,8К, частотой 120 Гц, поддержкой HDR и 100% охватом цветового пространства DCI P3, у этого ноутбука есть сенсорный экран ScreenPad Plus с таким же разрешением по горизонтали, который автоматически поднимается под удобным углом при открытии ноутбука. В числе его функций возможность объединять рабочие области с основным экраном, настраиваемая рабочая область для элементов управления приложений Adobe, а также поддержка стилуса. Несмотря на скромные габариты, Zenbook Pro 14 Duo OLED — это профессиональная рабочая станция с высоким уровнем мощности благодаря флагманскому процессору Intel Core вплоть до i9-13900H с 14 ядрами и высокопроизводительной графике NVIDIA GeForce RTX 4060. В ноутбуке также реализован ряд решений, ранее применявшихся лишь в флагманских игровых ноутбуках элитной геймерской серии ROG, таких как система охлаждения AAS Ultra с активной аэродинамикой.

В заключение следует отметить, что с 1 ноября по 31 декабря 2023 года при покупке любого ноутбука серии Zenbook, Vivobook S и Vivobook Pro компания ASUS дарит код активации пакета офисных приложений Microsoft 365 на 1 год. Чтобы получить подарок, необходимо зарегистрировать покупку до 7 января 2024 года на сайте акции* https://asus.events/microsoft. Тонкие, стильные и производительные ноутбуки Zenbook и Vivobook с высококачественными экранами ASUS OLED идеально подойдут для широкого спектра задач: учебы, поездок, работы с творческими приложениями или развлечений, ведь среди них есть ноутбуки на любой вкус — от сверхтонкого Zenbook S 13 OLED весом 1 кг до сверхмощного Zenbook Pro 16 OLED с процессором Intel Core i9.

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