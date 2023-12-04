В Windows появится панель с расширенными настройками операционной системы

Компания Microsoft разрабатывает функцию Windows Advanced Settings — дополнительную панель с углубленными настройками операционной системы, ориентированную на разработчиков. Описание нововведения появилось в GitHub-репозитории Microsoft.

Новая функция станет частью Dev Home — центра управления для Windows, который позволяет контролировать проекты и процесс их сборки в едином интерфейсе. Представители компании отметили, что новая панель не заменит, а лишь дополнит имеющиеся возможности настройки Windows.

Возможности Windows Advanced Settings:

Управление системными настройками и расширенными функциями;

Управление настройками, которые помогут улучшить повседневные рабочие процессы и повысят производительность ПК;

Представление единого интерфейса для настройки новых возможностей для разработчиков в Windows;

Создание и применение сценариев для настройки новых или действующих машин;

Взаимодействие с сообществом разработчиков для определения дополнительных параметров, которые следует интегрировать в новую панель.

Панель дополнительных настроек еще находится на стадии разработки и тестирования.