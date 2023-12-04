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5 декабря, 2023
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В Windows появится панель с расширенными настройками операционной системы

Windows

Компания Microsoft разрабатывает функцию Windows Advanced Settings — дополнительную панель с углубленными настройками операционной системы, ориентированную на разработчиков. Описание нововведения появилось в GitHub-репозитории Microsoft.

Новая функция станет частью Dev Home — центра управления для Windows, который позволяет контролировать проекты и процесс их сборки в едином интерфейсе. Представители компании отметили, что новая панель не заменит, а лишь дополнит имеющиеся возможности настройки Windows.

Возможности Windows Advanced Settings:

  • Управление системными настройками и расширенными функциями;
  • Управление настройками, которые помогут улучшить повседневные рабочие процессы и повысят производительность ПК;
  • Представление единого интерфейса для настройки новых возможностей для разработчиков в Windows;
  • Создание и применение сценариев для настройки новых или действующих машин;
  • Взаимодействие с сообществом разработчиков для определения дополнительных параметров, которые следует интегрировать в новую панель.

Панель дополнительных настроек еще находится на стадии разработки и тестирования.

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