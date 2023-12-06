Logitech Astro A50 X – гарнитура с возможностью подключения одновременно к ПК, Xbox и PS

Компания Logitech выпустила беспроводную игровую гарнитуру Astro A50 X, особенностью которой является подключение сразу к трем игровым устройствам: ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5. Для этого гарнитура поставляется со специальной комплектной док-станцией.

В случае с ПК используется разъем USB Type-C (DisplayPort). Для подключения к приставкам Xbox и PlayStation предусмотрено по одному HDMI 2.1, а также выходной HDMI 2.1 с поддержкой 4K при 120 Hz, через который док-станция подключается к телевизору. При этом подключение консолей к телевизору через док-станцию никак не влияет на работу технологий VRR, ALLM и 4K 120 Hz HDR. Все это нужно для того, чтобы нажатием одной лишь кнопки PlaySync переключаться между источниками аудио и видео.

При помещении гарнитуры на док-станцию звук будет выводиться на динамики телевизора или монитора. Передняя панель док-станции оснащена индикаторами, показывающими, к чему именно в настоящий момент подключена гарнитура.

Сама гарнитура оснащена 40-мм графеновыми драйверами, а также 16-битным микрофоном профессионального уровня с частотой 48 кГц. Есть также поддержка Dolby Atmos и фирменной технологии беспроводной передачи данных с низкой задержкой Logitech Lightspeed. Поддерживается беспроводная передача звука качеством до 24 бит. Управлять гарнитурой можно через приложение Logitech G Hub или Logitech G App для iOS и Android. Для подключения Logitech Astro A50 X к смартфону или портативным приставкам предусмотрена поддержка Bluetooth.

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На одном заряде батареи гарнитура проработает до 24 часов. Устройство заряжается беспроводным способом на док-станции или через порт USB Type-C. Вес гарнитуры составляет 363 гр.

Цена Logitech Astro A50 X в комплекте с док-станцией составляет $379.