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6 декабря, 2023
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Meta и IBM создают открытый общеотраслевой альянс ИИ для обмена технологиями

Meta IBM

Компании Meta и IBM объединяют более 40 компаний и организаций для создания отраслевой группы, ориентированной на разработку ИИ на основе открытого исходного кода. Инициатива, получившая название AI Alliance, направлена на обмен технологиями и снижения рисков в этой отрасли.

AI Alliance будет сфокусирован на ответственном развитии технологий ИИ, что подразумевает разработку инструментов их защиты и безопасности. Группа также стремится увеличить количество открытых ИИ-моделей, контрастируя с проприетарными ИИ-системами, которые предпочитают некоторые компании. Кроме того, планируется разработка нового оборудования, сотрудничество с академическими кругами и исследовательскими организациями.

«Мы считаем, что разработка ИИ должна быть открытой — так большее количество людей сможет получить доступ к преимуществам, создавать инновационные продукты и работать над безопасностью», — заявил Ник Клегг (Nick Clegg), президент Meta по международным вопросам.

Помимо Meta и IBM, в AI Alliance уже входят компании Oracle, AMD, Intel и Stability AI, а также академические и исследовательские учреждения, такие как Университет Нотр-Дам (UND) и Массачусетский открытый облачный Альянс (MOC Alliance). Предполагается создание управляющего совета и технического надзорного комитета для координации деятельности и разработки стандартов.

Недавние события в компании OpenAI, которые повлекли за собой увольнение и последующее восстановление в должности генерального директора Сэма Альтмана (Sam Altman), усилили разговоры о необходимости прозрачности в разработке мощных ИИ-технологий. Но OpenAI не упоминается среди участников альянса.

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