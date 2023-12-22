Компания Edgecore Networks представила новейшую линейку точек доступа, открывающую новую эру технологий Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E для работы в самых разных условиях

Последние новинки в арсенале точек доступа Edgecore — EAP111, OAP101, OAP102 и OAP101-6E — позволяют поставщикам комплексного управления ИТ (MSP) и интернет-провайдерам (ISP) расширить спектр приложений.

Компания Edgecore Networks представила новейшую линейку точек доступа, воплощающих концепцию повышения надежности, включая EAP111, OAP101, OAP102 и точки доступа Wi-Fi 6E, OAP101-6E. Представьте себе устройство Wi-Fi, разработанное с учетом постоянно меняющихся условий и требований. Внедряя концепцию надежного соединения Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E, компания Edgecore Wi-Fi расширяет модельный ряд точек доступа, предназначенных для работы на любой местности.

Edgecore пересматривает границы решений Wi-Fi 6, предоставляя пользователям повышенную адаптацию к окружающей обстановке, обеспечивая стабильное высокоскоростное соединение даже в самых непредсказуемых ситуациях. Такая адаптивность оказывается незаменимой для интернет-провайдеров, MSP и пользователей из различных отраслей, которым предстоит развернуть сети Wi-Fi в условиях разных ландшафтов.

EAP111, точка доступа Wi-Fi 6 2×2 MU-MIMO, выделяется впечатляющей суммарной скоростью передачи данных до 3 Гбит/с. Благодаря наличию интерфейса Bluetooth Low Energy (BLE) и ZigBee для IoT-приложений, инновационный дизайн EAP111 в корпусе со степенью защиты IP55 позволяет свободно использовать устройство как в помещении, так и на улице.

Для использования в уличных условиях точки доступа Wi-Fi 6 OAP101 и OAP102 с 2×2 MU-MIMO обеспечивают надежную работу. OAP102 делает еще больший шаг вперед, поддерживая 4 x 4 MU-MIMO для канала 5 ГГц. Разработанные для работы в суровых погодных условиях на открытом воздухе и в промышленных условиях, OAP101 и OAP102 имеют корпуса с классом защиты IP66 и IP68, устойчивый к ржавчине и большим перепадам температур.

OAP101-6E — это широкополосная точка доступа Wi-Fi 6E 2×2 MU-MIMO для улицы, использующая потенциал спектра 6 ГГц. Разработанный для работы в сложных погодных условиях, устройство имеет корпус с классом защиты IP66 и IP68, устойчивый к ржавчине и большим перепадам температур. В дождь, ветер или снег пользователи могут рассчитывать на стабильную и надежную связь.

Wi-Fi 6E — это существенный скачок вперед по сравнению с Wi-Fi 6, предлагающий эксклюзивные каналы для повышения производительности беспроводной связи. С помощью OAP101-6E поставщики услуг могут оптимизировать использование каналов, обеспечивая высокую скорость.

Источник: https://www.edge-core.com/press-release/edgecore-networks-introduces-its-new-wi-fi-6-wi-fi-6e-access-points-for-mastering-every-terrain/

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