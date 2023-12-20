Новогоднее поздравление от QNAP и возможность выиграть NAS QNAP!

Компания QNAP подводит итоги еще одного плодотворного года. В своем обращении к партнерам и заказчикам региональный менеджер по развитию бизнеса QNAP в Центральной Азии, Кавказе, странах Балтии и Украине Карлис Луцс выразил благодарность за это невероятное сотрудничество и вкратце рассказал о достижениях 2023 года и озвучил видение компании на следующий год. Кроме того, в конце статьи вы найдете ссылку на розыгрыш ценного приза от QNAP!

Достижения QNAP в 2023 году

В каждом регионе — Азербайджане, странах Балтии, Центральной Азии и Грузии — компания QNAP достигла исторических рекордов и увеличила бизнес по сравнению с прошлым годом на выдающиеся 40%! Компания росла не только во всех вышеупомянутых регионах, но и в работе со всеми существующими клиентами. Давайте посмотрим на другие значимые достижения 2023 года:

QNAP выпустила NAS в сборе с жесткими дисками Seagate или Western Digital. Вместе с собранным устройством заказчик теперь может воспользоваться 5-летней гарантией на все решение и включенной в цену услугой ARP (расширенная услуга по замене).

QNAP объявила о серьезных изменениях в самой популярной серии NAS корпоративного уровня на базе Intel Xeon — компания начала продавать гибридные модели с предустановленными 2,5-дюймовыми слотами. Это означает, что была заменена стандартная концепция моделей с 12-16-24 отсеками на модели с 18-22-30 отсеками. Самая большая гибридная модель TS-h3087XU-RP входит в число самых продаваемых SKU в сегменте стоечных NAS QNAP, демонстрируя свою исключительную популярность и успех на рынке.

Компания значительно увеличили количество моделей, в стоимость которых включена 5-летняя гарантия! Теперь у QNAP есть 27 различных моделей NAS и 6 JBOD с таким выдающимся гарантийным сроком!

Компания QNAP добилась значительных успехов в сокращении сроков производства основных серий потребительских моделей NAS, таких как TS-x33, TS-x53E и TS-x64.

Летом была представлена долгожданная услуга облачного хранилища myqnapcloud — теперь каждому пользователю NAS предоставляется 16 ГБ бесплатного облачного хранилища от QNAP. Кроме того, дополнительное место в облачном хранилище объемом 1 ТБ стоит всего 7,49 доллара США в месяц или 59,99 доллара США в год.

Разработка новых продуктов

Уровень инноваций в решениях QNAP в 2023 году побил все предыдущие рекорды:

Компания выпустила первые устройства TB4 NAS, которые идеально подходят для профессионалов, работающих с большими мультимедийными файлами, таких как видеоредакторы, фотографы или создатели контента, обеспечивая бесперебойный рабочий процесс и эффективный доступ к проектам с интенсивным использованием данных.

QNAP разработала небольшой флэш-накопитель NAS TBS-h574TX с 5 отсеками, оснащенный слотами для твердотельных накопителей E.1 NVMe PCIe с возможностью горячей замены и портами TB4 на одном устройстве! С портами TB4 вы сможете достичь скорости записи до 3082 МБ/с и чтения до 2876 МБ/с!

Было выпущено специальное 8-ядерное NAS-устройство TS-AI642 на базе ARM, предназначенное для идеальной работы с приложениями распознавания видео и изображений на основе искусственного интеллекта.

Возросшее присутствие QNAP по всему региону

В 2023 году компания принимала участие в локальных партнерских мероприятиях в Баку, Каунасе, Риге, Таллинне и Вильнюсе.

Также бизнес-партнеры компании представляли QNAP на нескольких мероприятиях в Киеве и Днепропетровске.

«Я хочу выразить нашу сердечную благодарность за приглашения для участия в различных локальных бизнес-семинарах, направленные нам в течение года. Каждый семинар давал нам ценную информацию и возможности для налаживания связей, которые значительно способствовали нашему профессиональному росту и знаниям», — отметил представитель QNAP в регионе.

Рождественский подарок от QNAP

Отзывы, идеи и преданность общему делу партнеров компании сыграли важную роль в стимулировании роста бизнеса QNAP в регионе. В связи с этим компания предлагает ответить на ряд вопросов, которые помогут определить векторы будущего сотрудничества, и автоматически принять участие в розыгрыше захватывающего приза — TS-133 NAS. Принять участие в конкурсе, который продлится до наступления нового 2024 года, могут все партнеры и пользователи, знакомые с продукцией QNAP!