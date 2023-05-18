Представлен флагманский планшет Huawei MatePad Air с экраном 3:2

Компания Huawei представила новый флагманский планшет MatePad Air. Отмечается, что это первый планшет на рынке с соотношением сторон 3:2. Такое соотношение позволяет комфортно работать с несколькими окнами, а также лучше подойдет для игр и просмотра фильмов.

Huawei MatePad Air оборудован 11,5-дюймовым IPS-экраном разрешением 2,8K (2800 х 1840 пикселей) и адаптивной частотой обновления от 30 до 144 Hz. Есть поддержка технологии HDR Vivid. Яркость достигает 500 нит. За производительность отвечает процессор Snapdragon 888, который работает в паре с с 8/12 Gb ОЗУ и накопителем на 128/256/512 Gb.

Основная камера разрешением 13 Мп (f/1.8), фронтальная — 8 Мп (f/2.2). Аккумулятор емкостью 8300 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 40 Вт. Планшет также получил поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 BLE, порт USB 3.2 Gen 1 Type-C, слот для SIM-карт, четыре микрофона и четыре динамика. Можно выбрать как Wi-Fi, так и LTE-версию. В качестве операционной системы выступает фирменная HarmonyOS 3.1. Габариты составляют 261,89 x 178,17 x 6,4 мм, вес – 508 гр.

Планшет получил поддержку фирменного стилуса M-pencil второго поколения и магнитной клавиатуры, которая превращает устройство в ноутбук. Аксессуары не идут в комплекте.

Huawei MatePad Air уже доступен для заказа в Китае по следующим ценам:

8/128 Gb – $412;

8/256 Gb – $454;

12/256 Gb – $497;

12/512 Gb – $568;

12/512 Gb (LTE) – $639.

Доступные цвета корпуса: черный, белый, голубой, зеленый и розовый. Продажи начнутся 25 мая.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az