Представлен флагманский планшет Huawei MatePad Pro с экраном 13,2 дюйма

На большой презентации в Китае компания Huawei представила флагманский планшет MatePad Pro с диагональю 13,2 дюйма. Гаджет позиционируется как самый тонкий и легкий в мире большой планшет с экраном «от кромки до кромки».

Huawei MatePad Pro заключен в корпус толщиной 5,5 мм, рамки экрана имеют ширину всего 3,4 мм. Экран занимает 94% площади передней панели. Вес планшета составляет 580 гр. Производитель сравнивает устройство с 12,9-дюймовым iPad Pro, который тяжелее и толще.

Планшет оснащен гибким OLED-экраном разрешением 2880 x 1920 пикселей (262 ppi), соотношением сторон 3:2, частотой обновления изображения 144 Hz, частотой сенсорного слоя 360 Hz и пиковой яркостью 1000 нит. Частота ШИМ достигает 1440 Hz. Есть сертификация TÜV Rheinland по защите глаз от синего излучения.

В основе устройства лежит платформа Kirin 9000s, объем оперативной памяти составляет 12 или 16 Gb, емкость накопителя – 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb. Основная камера двойная, с датчиками на 13 Мп (f/1.8, автофокус, запись видео 4К@30fps) и 8 Мп (широкоугольная, f/2.2, фиксированный фокус). Фронтальная камера — 16 Мп (f/2.2) и 3D ToF.

Аккумулятор емкостью 10 100 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью88 Вт. До 100% батарея заряжается за 65 мин. Планшет также получил поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, GPS, порт USB 3.1 Gen 1 Type-C и шесть динамиков (два высокочастотных и четыре низкочастотных). Используется операционная система HarmonyOS 4. Габариты составляют 289,1 x 196,1 x 5,5 мм.

Вместе с планшетом Huawei представила перо M-Pencil третьего поколения, которое поддерживает распознавание до 10 тыс. уровней нажатия.

Huawei MatePad Pro 13.2 поступит в продажу 28 сентября в трех вариантах расцветки корпуса – голубом, белом и черном. Цена стартует с отметки 684$.