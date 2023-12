Игровая выставка E3 отменена навсегда

Организация Entertainment Software Association (ESA) сообщила о полном закрытии легендарной игровой выставки Electronic Entertainment Expo (E3). Напомним, E3 проводилась без перерыва с 1995 по 2019 год. В 2020 году из-за пандемии COVID-19 выставку отменили, а за следующие три года провели лишь однажды (в 2021 году), и то в цифровом виде.

After more than two decades of serving as a central showcase for the video game industry, ESA has decided to end E3. ESA remains focused on advocating for ESA member companies and the industry workforce who fuel positive cultural and economic impact every day.…

— Entertainment Software Association (@theESA) December 12, 2023