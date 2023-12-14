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14 декабря, 2023
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Epic Games Store бесплатно отдает Destiny 2: Legacy Collection — первую игру из 17 предновогодних раздач

Epic Games Store

В Epic Games Store можно бесплатно забрать Destiny 2: Legacy Collection, в которую входят дополнения Shadowkeep, The Witch Queen и Beyond Light. Акция продлится до 20 декабря, 21:00 по бакинскому времени.

По данным инсайдера Billbil-kun до 10 января должны раздать 17 игр, их будут отдавать каждый день. Последняя в списке игра ожидается с 4 по 10 января.

Кроме того, в Epic Games Store стартовала праздничная распродажа, которая продлится также до 10 января. Распродажа позволит сэкономить на покупке двух тысяч крупных, классических, инди- и других игр. Помимо скидок, игроков ждут традиционные купоны, дополнительно снижающие стоимость игр. Купоны не распространяются на предзаказы, дополнения и микротранзакции.

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