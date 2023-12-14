Oracle построит 100 новых ЦОД по всему миру

Основатель и технический директор Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) заявил, что компания сейчас находится в процессе расширения 66 облачных дата-центров, а также занимается созданием 100 новых ЦОД. Эллисон отметил, что новые дата-центры приходится строить потому, что уже сегодня имеются соглашения стоимостью в миллиарды долларов на предоставление клиентам сервисов, которые инфраструктура компании в ее нынешнем виде не может обеспечить.

На данное время Oracle в основном полагается на аренду площадей ЦОД у сторонних провайдеров вместо постройки собственных объектов. Схожей политики придерживаются конкуренты компании — Google, Microsoft и AWS, но они тратят миллиарды долларов и на собственную инфраструктуру. Эллисон заявил, что Oracle по силам вовремя построить новые ЦОД и недорого эксплуатировать их, поскольку все решения компании «архитектурно похожи», отличаются высокой степенью автоматизации и имеют идентичные RDMA-сети.

В ближайшие месяцы Oracle намерен запустить свои сервисы в 20 ЦОД Microsoft, всего на 2 тыс. стоек — в рамках сотрудничества с Microsoft Azure. По словам главы Oracle Сафры Катц (Safra Catz), ежегодная выручка облачного сегмента сегодня составляет порядка $20 млрд., при этом спрос на облачные сервисы продолжает расти. Эллисон отметил, что в число новых ЦОД входят как регионы Oracle Cloud, так и, например, мощности в ЦОД Microsoft. Он добавил, что семь государств уже заказали суверенные облачные регионы, включая Японию, Италию, Саудовскую Аравию, Бангладеш и Новую Зеландию. Кроме того, ИИ-стартап Илона Маска (Elon Musk) xAI стал крупным клиентом Oracle.