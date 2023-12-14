Twitch обновил политику платформы в отношении демонстрации сексуального контента

Twitch обновил политику в отношении демонстрации сексуального контента на платформе. Теперь допускается показ некоторых материалов, которые прежде считались запрещенными, но только при условии использования соответствующих классификационных меток. Пользователям, которые не будут сопровождать свои трансляции нужными метками, система присвоит их самостоятельно и выдаст предупреждение.

На главной странице Twitch в рекомендациях для зрителей больше не будут отображаться стримы со следующими метками: «Сексуализированные темы», «Наркотики, опьянение или чрезмерное употребление табака», «Насилие и натуралистичное изображение насилия» и «Азартные игры». Но в блоке с рекомендациями в левой части такие трансляции продолжат появляться, так как там не отображаются миниатюры стримов.

Теперь стримеры с меткой «Сексуализированные темы» могут демонстрировать:

Контент, который «намеренно подчеркивает грудь, ягодицы или область таза», даже если человек полностью одет;

Нарисованные, анимированные или скульптурные обнаженные груди, гениталии или ягодицы вне зависимости от пола человека. Изображение секса или мастурбации по-прежнему под запретом;

Надписи на женской груди или ягодицах;

Эротические танцы с раздеванием или демонстративными жестами, например, стриптиз.

Популярные танцы, такие как тверки, гринд или танцы на шесте, теперь разрешены без маркировки. Но стримить их из развлекательных заведений для взрослых по-прежнему запрещено. На платформе Twitch, как и прежде, нельзя стримить игры, в которых в качестве сюжета или основного акцента используются нагота, порнография, секс или сексуальное насилие. Это же относится и к пользовательским модам, которые отключают цензуру.

Смягчение политики Twitch в отношении демонстрации сексуального контента последовало спустя несколько дней после того, как Morgpie, косплеерша и модель OnlyFans, провела трансляцию на платформе обнаженной.