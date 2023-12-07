Доступный флагман Realme GT5 Pro на базе Snapdragon 8 Gen 3 получил управление жестами

Компания Realme представила в Китае флагманский смартфон Realme GT5 Pro, который получил уникальные функции — разблокировку при помощи ладони (достаточно направить ее на фронтальную камеру) и возможность управления через жесты для удаленного управления камерой и другими функциями смартфона. Кроме того, аппарат является одним из самых доступных флагманов на базе мощного процессора Snapdragon 8 Gen 3. Realme GT5 Pro очень похож в техническом плане на OnePlus 12, но модели отличаются внешне.

Realme GT5 Pro получил сверхпрочную алюминиевую рамку, которая, по словам производителя, прочнее титановой. Белая и оранжевая версии получили заднюю панель из экологичной кожи, а черная оснащена стеклянной панелью. Смартфон оборудован загнутым по бокам 10-битным 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2780х1264 пикселей, динамической частотой обновления 1-144 Hz. Частота дискретизации сенсора составляет 2160 GHz, частота регулировки ШИМ — 2160 Hz. Пиковая яркостью — 4500 нит (как в OnePlus 12), производитель уточняет, что при ручной регулировке этот параметр составляет до 1000 нит, а в режиме автояркости — до 1600 нит. Заявлен 100% охват цветового пространства DCI-P3, есть поддержка HDR10+.

В основе новинки лежит топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Для охлаждения установлена огромная испарительная камера площадью 12 000 мм2. (для сравнения в OnePlus 12 — 9140 мм²). Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет до 16 Gb, емкость накопителя UFS 4.0 — до 1 Tb.

В основную камеру входит датчик на 50 Мп (Sony LYT-808, 1/1,4″, f/1.6, OIS). Этот же сенсор стоит и в OnePlus 12. Также есть широкоугольный объектив на 8 Мп (Sony IMX355, 1/4″, f/2.2, макро 3,5 см, угол захвата 112°) и перископ на 50 Мп (IMX890, f/2.6, оптический зум 3x, ЭФР 65 мм, плавающая линза для макросъемки, OIS). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (Sony IMX615, 1/2,74″, f/2.45, угол захвата 90°).

За автономность смартфона отвечает аккумулятор емкостью 5400 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, беспроводной на 50 Вт и реверсивной на 10 Вт. За 12 минут аппарат восполняет 50%. Производитель отмечает, что аккумулятор сохраняет не менее 80% своей емкости спустя 1600 циклов зарядки. В оснащение устройства также входят 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, Dual SIM, ИК-излучатель, стереодинамики с Dolby Atmos и защита IP64. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране (оптический, короткофокусный). Используется Android 14 с интерфейсом Realme UI 5.0. Габариты составляют 161,72 x 75,06 x 9,23 мм, вес — 218 гр (эко кожа), 224 гр (стекло).

Компания обещает выпустить для устройства три полноценных обновления Android, и еще год будет поддерживать патчами безопасности.

Цены на Realme GT5 Pro: 12/256 Gb — $479, 16/256 Gb — $520, 16/512 Gb — $560, 16 Gb/1 Tb — $605. Продажи в Китае стартуют 14 декабря.