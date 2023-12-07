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8 декабря, 2023
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Институт Pantone назвал главный цвет 2024 года — Peach Fuzz

Pantone Peach Fuzz

Институт цвета Pantone назвал главный цвет 2024 года – им стал Peach Fuzz под номером 13-1023. «Бархатистый нежный персик» подчеркивает стремление к единению с окружающими, приносит чувство нежности, передает дух заботы и сотрудничества, отметили в Pantone. По мнению института, этот цвет создает связь между вкусом, зрением, осязанием и обонянием.

«В поисках оттенка, который отражал бы наше врожденное стремление к близости и связи, мы выбрали цвет, излучающий теплоту и современную элегантность. Оттенок, который резонирует с состраданием, предлагает тактильные объятия и легко соединяет молодость с вечным», — считает исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман (Leatrice Eiseman).

Институт цвета Pantone ежегодно выбирает главный цвет года на протяжении двух десятилетий. Выбранные цвета года влияют на разработку и продажи продуктов во многих отраслях, включая моду, мебель для дома, графический и промышленный дизайн, упаковку продуктов.

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