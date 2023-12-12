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13 декабря, 2023
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Azercell приступает к реализации проекта «Безопасный Интернет»

Azercell

Azercell запускает проект «Безопасный Интернет» для школьников и их родителей. Цель проекта — рассказать учащимся об онлайн-угрозах, проинформировать родителей об опасностях, с которыми дети могут столкнуться в Интернете, а также познакомить их со способами борьбы с подобными угрозами. Проект «Безопасный Интернет» планируется реализовать в городах Баку, Сумгайыт, Нахчыван, Лянкяран, Саатлы, Губа, Геранбой и Исмаиллы.

В ходе занятий, проводимых на основе программы для детей от международной школы безопасности, участники познакомятся со следующими темами:

  • проверка виртуальных знакомых;
  • использование и защита персональных данных в социальных сетях;
  • отказ от участия в конкурсах, требующих ввода персональных данных;
  • основные уловки мошенников и злоумышленников в сети;
  • к кому и куда обращаться в случаях троллинга, кибербуллинга (преследований в интернете) или неподобающего поведения в интернете.

Занятия в рамках проекта будут проводиться профессиональными специалистами «GID CSR Consulting». Ожидается, что в акции «Безопасный Интернет» примут участие более 300 детей и более 100 родителей.

Отметим, что с 2016 года Azercell регулярно реализует образовательные проекты, связанные с вопросами безопасности в интернете, для детей и их родителей. За прошедшие годы участие в подобных проектах приняло более 1500 пользователей интернета.

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