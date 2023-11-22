spot_img
22 ноября, 2023
ДомойSoftwareИгрыВ Steam проходит масштабная осенняя распродажа с бесплатной раздачей Diablo IV

В Steam проходит масштабная осенняя распродажа с бесплатной раздачей Diablo IV

Steam

В сервисе цифровой дистрибуции Steam началась масштабная осенняя распродажа, которая продлится до 28 ноября (22:00 по бакинскому времени). В рамках акции можно купить со скидкой тысячи различных игр.

Кроме того, у пользователей Steam появилась возможность номинировать любимые игры на ежегодную премию The Steam Awards 2023. Это можно сделать или в отдельном разделе, куда можно попасть с главной страницы Steam, или через объявления о мероприятии от разработчиков.

Пользователи Steam могут номинировать игры в 11 категориях:

  • «Игра года»;
  • «Игра года в виртуальной реальности»;
  • «Любимое дитя»;
  • «Лучшая игра на Steam Deck» (новая номинация);
  • «Друг познается в игре»;
  • «Самый инновационный геймплей»;
  • «Лучшая игра с выдающимся сюжетом»;
  • «Лучшая игра, которая вам не дается»;
  • «Выдающийся визуальный стиль»;
  • «Лучший саундтрек»;
  • «Устройтесь поудобнее».

В Valve сообщили, что активные участники голосования получат 100 очков профиля Steam. «Номинируйте хотя бы одну игру, номинируйте игру в каждой категории, сыграйте в игру, которую вы номинировали, и напишите (или обновите) обзор игры. Выполнив все пункты, вы получите 100 очков профиля». Пятерку лидеров в каждой категории Valve раскроет 21 декабря, перед началом зимней распродажи Steam. Голосование продлится до 2 января 2024 года.

Вместе с тем Blizzard запустила бесплатную раздачу Diablo IV для пользователей магазина Valve. В бесплатной версии игры есть ограничение, можно прокачивать персонажей только до 20 уровня. Акция будет длиться до 28 ноября.

Предыдущая статья
Insta360 представила экшн-камеры Ace и Ace Pro в стиле GoPro с поворотным экраном
Следующая статья
Stability AI представил ИИ-генератор коротких видео Stable Video Diffusion
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,099ФанатыМне нравится
1,017ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
709ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»