В Steam проходит масштабная осенняя распродажа с бесплатной раздачей Diablo IV

В сервисе цифровой дистрибуции Steam началась масштабная осенняя распродажа, которая продлится до 28 ноября (22:00 по бакинскому времени). В рамках акции можно купить со скидкой тысячи различных игр.

Кроме того, у пользователей Steam появилась возможность номинировать любимые игры на ежегодную премию The Steam Awards 2023. Это можно сделать или в отдельном разделе, куда можно попасть с главной страницы Steam, или через объявления о мероприятии от разработчиков.

Пользователи Steam могут номинировать игры в 11 категориях:

«Игра года»;

«Игра года в виртуальной реальности»;

«Любимое дитя»;

«Лучшая игра на Steam Deck» (новая номинация);

«Друг познается в игре»;

«Самый инновационный геймплей»;

«Лучшая игра с выдающимся сюжетом»;

«Лучшая игра, которая вам не дается»;

«Выдающийся визуальный стиль»;

«Лучший саундтрек»;

«Устройтесь поудобнее».

В Valve сообщили, что активные участники голосования получат 100 очков профиля Steam. «Номинируйте хотя бы одну игру, номинируйте игру в каждой категории, сыграйте в игру, которую вы номинировали, и напишите (или обновите) обзор игры. Выполнив все пункты, вы получите 100 очков профиля». Пятерку лидеров в каждой категории Valve раскроет 21 декабря, перед началом зимней распродажи Steam. Голосование продлится до 2 января 2024 года.

Вместе с тем Blizzard запустила бесплатную раздачу Diablo IV для пользователей магазина Valve. В бесплатной версии игры есть ограничение, можно прокачивать персонажей только до 20 уровня. Акция будет длиться до 28 ноября.