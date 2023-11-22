В Steam проходит масштабная осенняя распродажа с бесплатной раздачей Diablo IV

В сервисе цифровой дистрибуции Steam началась масштабная осенняя распродажа, которая продлится до 28 ноября (22:00 по бакинскому времени). В рамках акции можно купить со скидкой тысячи различных игр.
Кроме того, у пользователей Steam появилась возможность номинировать любимые игры на ежегодную премию The Steam Awards 2023. Это можно сделать или в отдельном разделе, куда можно попасть с главной страницы Steam, или через объявления о мероприятии от разработчиков.
Пользователи Steam могут номинировать игры в 11 категориях:
- «Игра года»;
- «Игра года в виртуальной реальности»;
- «Любимое дитя»;
- «Лучшая игра на Steam Deck» (новая номинация);
- «Друг познается в игре»;
- «Самый инновационный геймплей»;
- «Лучшая игра с выдающимся сюжетом»;
- «Лучшая игра, которая вам не дается»;
- «Выдающийся визуальный стиль»;
- «Лучший саундтрек»;
- «Устройтесь поудобнее».
В Valve сообщили, что активные участники голосования получат 100 очков профиля Steam. «Номинируйте хотя бы одну игру, номинируйте игру в каждой категории, сыграйте в игру, которую вы номинировали, и напишите (или обновите) обзор игры. Выполнив все пункты, вы получите 100 очков профиля». Пятерку лидеров в каждой категории Valve раскроет 21 декабря, перед началом зимней распродажи Steam. Голосование продлится до 2 января 2024 года.
Вместе с тем Blizzard запустила бесплатную раздачу Diablo IV для пользователей магазина Valve. В бесплатной версии игры есть ограничение, можно прокачивать персонажей только до 20 уровня. Акция будет длиться до 28 ноября.