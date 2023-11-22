spot_img
22 ноября, 2023
ДомойAI / MLStability AI представил ИИ-генератор коротких видео Stable Video Diffusion

Stability AI представил ИИ-генератор коротких видео Stable Video Diffusion

Stable Video Diffusion

Компания Stability AI представила новую модель искусственного интеллекта Stable Video Diffusion, которая способна генерировать короткие видео по текстовому описанию. В основе новой нейросети лежит модель Stable Diffusion.

Stable Video Diffusion легко адаптируется для различных задач. Она станет базовой платформой для целого семейства производных моделей, которые будут выходить позже. Нейросеть представлена в двух версиях: SVD и SVD-XT. Первая преобразует изображения в видеоролики с разрешением 576×1024 пикселей и 14 кадрами, вторая способна выдавать 24 кадра. Они генерируют видео с настраиваемой частотой от 3 до 30 кадров в секунду.

Пока что Stable Video Diffusion может генерировать только видео с перемещением ракурсов камеры и медленным движением объектов, и по словам разработчиков, еще не умеет корректно генерировать людей.

Исходный код Stable Video Diffusion опубликован на GitHub, модель доступна для скачивания на платформе Hugging Face. В ближайшем будущем Stability AI предложит возможность генерировать видео по текстовому описанию в веб-интерфейсе, для этого нужно оформить заявку на включение в список ожидания (только для организаций). Компания также опубликовала исследовательский материал, в котором подробно изложила информацию о технических возможностях модели.

Предыдущая статья
В Steam проходит масштабная осенняя распродажа с бесплатной раздачей Diablo IV
Следующая статья
R.I.S.K. и Gulfstream Distribution организовали в Баку масштабный AV-форум
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,099ФанатыМне нравится
1,017ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
709ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»