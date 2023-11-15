Китай запустил самый быстрый в мире интернет со скоростью 1,2 Тбит/с

В Китае официально запустили магистральную оптоволоконную сеть между Пекином, Уханем и Гуанчжоу длиной более 3000 км с максимальной скоростью передачи данных 1,2 Тбит/с. Событие произошло более чем на два года раньше, чем прогнозировали эксперты.

Линию спроектировали и построили Университет Цинхуа, оператор China Mobile, производитель телеком-оборудования Huawei Technologies и образовательная сеть Cernet Corporation.

Большинство магистральных сетей интернета в мире работают со скоростью всего 100 Гбит/с. США недавно завершили переход на интернет пятого поколения со скоростью 400 Гбит/с. Интернет-сервис нового поколения показывает в 10 раз более высокие скорости, чем все популярные ныне аналоги. Сеть способна всего за одну секунду передать объем данных, эквивалентный 150 фильмам высокой четкости, что в три раза быстрее, чем у ближайшего конкурента в США.

Новая линия стала частью китайской инфраструктуры будущих интернет-технологий (Future Internet Technology Infrastructure, FITI), проекта, который разрабатывается уже 10 лет и является последней версией национальной китайской образовательной и исследовательской сети Cernet. Проект стартовал в 2013 году при поддержке правительства Китая под эгидой Министерства образования. Его завершение запланировано на конец этого года.