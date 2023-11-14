Съемный дисковод обновленной PS5 можно синхронизировать с несколькими консолями

Компания Sony на прошлой неделе начала продажи обновленной версии игровой консоли PlayStation 5. Обновленная PS5 предлагается покупателям в двух моделях: с дисководом и без. Во втором случае к консоли можно подключить съемный дисковод. Для первой синхронизации привода с консолью требуется интернет-соединение. Оказывается, дисковод можно подключить к нескольким PS5.

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Видео, опубликованное каналом TronicsFix на YouTube, показывает, как можно легко использовать один дисковод с несколькими консолями, просто зарегистрировав его еще раз онлайн. То есть, если в доме две PS5, можно использовать один дисковод. Впоследствии переставить диск с одной консоли на другую можно без проблем, так как после одной регистрации консоль не станет запрашивать повторную.

Вполне возможно, что с одним из ближайших обновлений Sony отключит эту возможность.