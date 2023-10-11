Sony представила более компактную PlayStation 5

Компания Sony представила обновленную версию игровой консоли PlayStation 5. Новая модель компактнее и легче оригинальной версии и выполнена в новом дизайне с горизонтальной полосой.

Объем обновленной версии PS5 уменьшен более чем на 30%, а вес на 18% и 24% по сравнению с предыдущими моделями PS5 и PS5 Digital Edition соответственно. Модель оснащается накопителем емкостью 1 Tb (ранее было 825 Gb). Другие характеристики консоли не отличаются от оригинальной версии PS5. Это означает, что более компактная PS5 не уступает в производительности предыдущей модели.

Обновленная PS5 выйдет в двух моделях: с дисководом и без. Во втором случае к консоли можно подключить съемный дисковод, который будет продаваться отдельно по цене $80.

Габариты и вес обновленных PS5:

PS5 — 358 х 96 х 216 мм, 3,2 кг

PS5 Digital Edition — 358 х 80 х 216 мм, 2,6 кг

Габариты и вес оригинальных PS5:

PS5 — 390 х 104 х 260 мм, 4,5 кг

PS5 Digital Edition — 390 х 92 х 260 мм, 3,9 кг

В комплекте к обновленным PS5 идет горизонтальная подставка, но можно докупить вертикальную за $30. Она будет подходить ко всем моделям PS5, в том числе к оригинальным.

Новая версия PS5 появится в продаже в ноябре этого года в США, а после — по всему миру. После того, как запасы текущих версий PS5 будут распроданы, новая PS5 станет единственной доступной моделью. Цена новой PS5 с дисководом Ultra HD Blu-ray составляет $500, а Digital-версии — $450. PS5 без дисковода подорожала на $50 по сравнению с оригинальной версией, цена консоли с дисководом не изменилась.