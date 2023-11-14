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15 ноября, 2023
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AMD выпустила профессиональную видеокарту Radeon Pro W7700 за $999

AMD Radeon Pro W7700

Компания AMD представила еще одну профессиональную видеокарту серии Radeon Pro W7000. В основе новой модели Radeon Pro W7700 используется урезанный графический процессор Navi 32 с 48 исполнительными блоками (3072 потоковыми процессорами), 48 блоками трассировки лучей и 64 Mb кеш-памяти Infinity Cache. Видеокарта поддерживает интерфейс PCIe 4.0 x16.

AMD Radeon Pro W7700 получила 16 Gb памяти GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с на контакт и поддержкой 256-битной шины, обеспечивающей теоретическую пропускную способность на уровне 576 Гбайт/с. Вычислительная производительность заявлена на уровне 28,27 Тфлопс, что предполагает частоту GPU на уровне около 2,3 GHz.

Уровень энергопотребления новинки составляет 190 Вт, карта требует только одного 8-контактного разъема питания, сохраняя при этом двухслотовый дизайн и длину 26,7 см. Есть четыре видеовыхода DisplayPort 2.1. В составе системы охлаждения Radeon Pro W7700 используется вентилятор тангенциального типа, как и у других моделей этой серии.

AMD оценила Radeon Pro W7700 в $999, что на $400 дороже Radeon Pro W7600 и на $1500 дешевле Radeon Pro W7800.

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