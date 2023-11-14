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15 ноября, 2023
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Первый европейский суперкомпьютер экзафлопсного класса Jupiter получит гибридные суперчипы NVIDIA Grace Hopper

Jupiter

На конференции по высокопроизводительным вычислениям SC23, компания NVIDIA сообщила о том, что ее суперчип GH200 Grace Hopper станет одной из ключевых составляющих НРС-системы Jupiter.

Проект Jupiter был анонсирован еще в июне 2022 года. Речь идет о создании первого в Европе суперкомпьютера экзафлопсного класса. Система расположится в Юлихском исследовательском центре (FZJ) в Германии. В создании суперкомпьютера участвуют NVIDIA, ParTec, Eviden и SiPearl.

В основу одного из основных блоков Jupiter ляжет специализированная модульная архитектура на базе платформы Eviden BullSequana XH3000 с прямым жидкостным охлаждением, а в состав каждого узла войдут модули Quad GH200. Общее количество суперчипов NVIDIA Grace Hopper составит 23752. В качестве интерконнекта будет применяться NVIDIA Quantum-2 InfiniBand. Быстродействие на операциях обучения ИИ составит до 93 Эфлопс, а FP64-производительность должна достичь 1 Эфлопс. Общая потребляемая мощность Jupiter составит всего 18,2 МВт.

Строительство НРС-комплекса стартует в начале 2024 года. Суперкомпьютер Jupiter будет доступен широкому кругу пользователей в научном сообществе, промышленности и государственном секторе на территории Европы. Мощности системы планируется использовать для задач ИИ, высокоточного моделирования, медицинских исследований, изучения глобальных изменений климата, исследования в области квантовых вычислений, разработки передовых материалов и других ресурсоемких задач.

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