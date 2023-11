Сэм Альтман не вернется в OpenAI. Новым главой компании стал бывший лидер Twitch

Совет директоров компании OpenAI назначил на пост временно исполняющего обязанности гендиректора сооснователя и бывшего руководителя платформы Twitch Эммета Шира (Emmett Shear). В начале этого года Шир ушел с поста генерального директора Twitch, занимающегося потоковой передачей игр. По словам одного из источников Bloomberg, он завоевал расположение OpenAI, потому что осознавал экзистенциальные угрозы, которые представляет собой ИИ. Ученый-компьютерщик потратил более десяти лет на превращение Twitch в одну из самых успешных видеоплатформ в мире. Эметт Шир считается тем самым человеком, способным возглавить большую инженерную группу.

Напомним, 17 ноября Совет директоров объявил об увольнении сооснователя и гендиректора OpenAI Сэма Альтмана, сославшись на то, что он «не был последовательно откровенен в своих контактах с правлением, что мешало ему выполнять свои обязанности». Вместе с Альтманом из компании ушли Брокман и еще три старших разработчика.

18 ноября в СМИ появилась информация о том, что уволившее Альтмана правление ведет переговоры о возвращении сооснователя компании. К этому их вынудило давление инвесторов, в частности ключевого Microsoft, а также потеря важных сотрудников. Альтман выдвинул ультиматум: он вернется в OpenAI только после отставки всего правления, которое состоит из четырех человек. К установленному сроку, вечеру воскресенья, члены руководства так и не пришли к решению.

Теперь стало известно, что Сэм Альтман (Sam Altman) и Грег Брокман (Greg Brockman), который также участвовал в основании OpenAI и покинул компанию, вместе с коллегами присоединятся к компании Microsoft.

We remain committed to our partnership with OpenAI and have confidence in our product roadmap, our ability to continue to innovate with everything we announced at Microsoft Ignite, and in continuing to support our customers and partners. We look forward to getting to know Emmett…

— Satya Nadella (@satyanadella) November 20, 2023