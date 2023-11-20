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21 ноября, 2023
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Сэм Альтман не вернется в OpenAI. Новым главой компании стал бывший лидер Twitch

OpenAI

Совет директоров компании OpenAI назначил на пост временно исполняющего обязанности гендиректора сооснователя и бывшего руководителя платформы Twitch Эммета Шира (Emmett Shear). В начале этого года Шир ушел с поста генерального директора Twitch, занимающегося потоковой передачей игр. По словам одного из источников Bloomberg, он завоевал расположение OpenAI, потому что осознавал экзистенциальные угрозы, которые представляет собой ИИ. Ученый-компьютерщик потратил более десяти лет на превращение Twitch в одну из самых успешных видеоплатформ в мире. Эметт Шир считается тем самым человеком, способным возглавить большую инженерную группу.

Напомним, 17 ноября Совет директоров объявил об увольнении сооснователя и гендиректора OpenAI Сэма Альтмана, сославшись на то, что он «не был последовательно откровенен в своих контактах с правлением, что мешало ему выполнять свои обязанности». Вместе с Альтманом из компании ушли Брокман и еще три старших разработчика.

18 ноября в СМИ появилась информация о том, что уволившее Альтмана правление ведет переговоры о возвращении сооснователя компании. К этому их вынудило давление инвесторов, в частности ключевого Microsoft, а также потеря важных сотрудников. Альтман выдвинул ультиматум: он вернется в OpenAI только после отставки всего правления, которое состоит из четырех человек. К установленному сроку, вечеру воскресенья, члены руководства так и не пришли к решению.

Теперь стало известно, что Сэм Альтман (Sam Altman) и Грег Брокман (Greg Brockman), который также участвовал в основании OpenAI и покинул компанию, вместе с коллегами присоединятся к компании Microsoft.

«Сэм Альтман присоединится к Microsoft, чтобы возглавить новую группу передовых исследований в области искусственного интеллекта. Мы с нетерпением ждем возможности действовать быстро, чтобы предоставить им ресурсы, необходимые для их успеха», — заявил генеральный директор компании Сатья Наделла.

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