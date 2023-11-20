Проект по внедрению решения для доставки приложений и балансировки нагрузки Citrix NetScaler в ООО «AzeriCard»

Контроллеры доставки приложений (NetScaler) являются новым этапом в развитии классических балансировщиков нагрузки. Если последние отвечали лишь за правильное распределение запросов между группой бэкэнд-серверов, то функционал NetScaler имеет гораздо более широкий спектр:

Классическая балансировка запросов на уровнях L4-L7. Таким образом, ваши корпоративные веб-сервисы будут всегда оставаться доступными для пользователей.

В случае распределенной структуры с несколькими центрами обработки данных вам поможет механизм глобальной балансировки нагрузки или, так называемый, GSLB. Он позволяет направлять запросы пользователей не только между группой серверов в одном ЦОД, но и учитывать географическое расположение ЦОД и запроса, отправлять его по наиболее кратчайшему пути. Таким образом можно добиться ощутимого снижения затрат на использовании дорогостоящих каналов передачи данных.

Также при необходимости снижения затрат на серверные мощности можно использовать механизм разгрузки тяжелого SSL-трафика. NetScaler позволяет терминировать на себе данный трафик и не загружать тем самым дорогостоящие сервера.

Набор функций безопасности, начиная от проверки устройств сотрудников на соответствие требованиям безопасности и заканчивая организацией сложных схем аутентификации и файервола уровня веб-приложений, что несомненно понравится отделу информационной безопасности любой компании.

Расширенный мониторинг для того, чтобы наблюдать за всеми процессами и своевременно реагировать на появление даже самых малых сигналов о возможных сбоях в работе.

Если резюмировать, то контроллер доставки приложений является неотъемлемой частью плана по обеспечению отказоустойчивой работы бизнес-процессов. Данное решение используется по всему миру в различных секторах экономики, включая сферу здравоохранения, финансовый сектор, образование, производство, телекоммуникационный сектор и т.д. Одним из популярных на рынке является Citrix NetScaler — программно-ориентированное решение для доставки приложений и балансировки нагрузки, специально разработанное, чтобы повысить скорость работы традиционных, облачных и веб-приложений, независимо от того, где они размещены.

— Какие задачи стояли перед IТ-департаментом «AzeriCard»?

— ООО «AzeriCard» является первым в Азербайджане процессинговым центром, полностью сертифицированным международными платежными системами MasterCard, Visa, American Express, Diners Club, UnionPay и JCB. На данный момент «AzeriCard» осуществляет процессинг 16 банков как в Азербайджане, так и за его пределами, каждый из которых является членом международных платежных систем. «AzeriCard» активно занимается внедрением современных высокотехнологичных проектов, таких как оплата услуг телекоммуникационных компаний, коммунальных услуг, таможенных пошлин и налогов, мобильный и интернет-банкинг, безналичные переводы с карты на карту, VTS, ApplePay, Google Pay, внесение страховых взносов и депозитов посредством банкоматов, разнообразные программы лояльности и т.д.

Перед департаментом IТ-инфраструктуры компании стояла задача по улучшению уровня балансировки нагрузки корпоративных приложений и сервисов с целью более улучшенного использования ресурсов и качества работы как для локальных сотрудников, так и внешних, которыми ежедневно пользуется более 500 тысяч клиентов, — говорит директор департамента IТ-инфраструктуры «AzeriCard» Тарлан Амиров.

— Расскажите об основных целях проекта.

— Проект по внедрению решения для доставки приложений и балансировки нагрузки Citrix NetScaler был успешно реализован IT-командой «AzeriCard» совместно с компаниями Gulfstream Distribution и ULTRA Technologies. Этот проект был направлен на улучшение доступности и производительности бизнес-приложений, а также ресурсов в продуктовой среде компании. Решение Citrix NetScaler было внедрено для равномерного распределения нагрузки между серверами, обеспечения отказоустойчивости и оптимизации работы с приложениями.

В рамках реализации этого проекта, IT-командой «AzeriCard» совместно с инженерами компаний Gulfstream Distribution и ULTRA Technologies были проведены работы по тщательному планированию, настройке и внедрению данного решения, а также организовано обучение сотрудников компании по его использованию. В результате компания «AzeriCard» получила преимущества в виде улучшенной производительности бизнес-приложений, увеличения отказоустойчивости, а также повышения уровня безопасности при обработке данных клиентов. Внедрение решения для доставки приложений и балансировки нагрузки Citrix NetScaler отражает стремление компании «AzeriCard» к обеспечению высокого уровня обслуживания клиентов и эффективности своих бизнес-процессов.

Также в рамках проекта по внедрению Citrix NetScaler в компании «AzeriCard» были перемещены сервера, обрабатывающие транзакции оплат. Это важное изменение позволило улучшить производительность и надежность процесса обработки платежей и финансовых операций компании. Путем балансировки нагрузки между этими серверами и созданием отказоустойчивой архитектуры компания «AzeriCard» обеспечила более стабильную и высокопроизводительную среду для обработки транзакций оплат. Это изменение также способствовало улучшению общего уровня обслуживания клиентов и обеспечению безопасности и конфиденциальности данных в процессе обработки платежей.

— Какие улучшения произошли за период использования решения Citrix NetScaler?

— Количество обращений в техническую поддержку «AzeriCard» снизилось более чем в 3,5 раза. На сегодняшний день решение полностью настроено и работает в бесперебойном режиме в формате 365/24/7, обеспечивая максимально комфортные условия для всех пользователей и клиентов компании.

— Вы можете озвучить планы «AzeriCard» на будущее?

— Ввиду постоянного развития «AzeriCard», а также выхода новых продуктов на рынок, в текущем году перед компанией встал вопрос о защите своих сервисов от внешних атак, таких как DDoS, спам-запросы и фишинг. В ближайшем будущем компания планирует увеличить пропускную способность каналов передачи данных, а также воспользоваться функционалом защиты веб-сайтов от киберугроз, который присутствует в контроллерах доставки приложений Citrix NetScaler. Таким образом, в рамках единого решения будут закрыты самые основные точки отказа сервисов, а клиенты и пользователи процессингового центра смогут использовать текущие продукты в привычном режиме.