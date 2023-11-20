Проект по внедрению решения для доставки приложений и балансировки нагрузки Citrix NetScaler в ООО «AzeriCard»

Контроллеры доставки приложений (NetScaler) являются новым этапом в развитии классических балансировщиков нагрузки. Если последние отвечали лишь за правильное распределение запросов между группой бэкэнд-серверов, то функционал NetScaler имеет гораздо более широкий спектр:
- Классическая балансировка запросов на уровнях L4-L7. Таким образом, ваши корпоративные веб-сервисы будут всегда оставаться доступными для пользователей.
- В случае распределенной структуры с несколькими центрами обработки данных вам поможет механизм глобальной балансировки нагрузки или, так называемый, GSLB. Он позволяет направлять запросы пользователей не только между группой серверов в одном ЦОД, но и учитывать географическое расположение ЦОД и запроса, отправлять его по наиболее кратчайшему пути. Таким образом можно добиться ощутимого снижения затрат на использовании дорогостоящих каналов передачи данных.
- Также при необходимости снижения затрат на серверные мощности можно использовать механизм разгрузки тяжелого SSL-трафика. NetScaler позволяет терминировать на себе данный трафик и не загружать тем самым дорогостоящие сервера.
- Набор функций безопасности, начиная от проверки устройств сотрудников на соответствие требованиям безопасности и заканчивая организацией сложных схем аутентификации и файервола уровня веб-приложений, что несомненно понравится отделу информационной безопасности любой компании.
- Расширенный мониторинг для того, чтобы наблюдать за всеми процессами и своевременно реагировать на появление даже самых малых сигналов о возможных сбоях в работе.
Если резюмировать, то контроллер доставки приложений является неотъемлемой частью плана по обеспечению отказоустойчивой работы бизнес-процессов. Данное решение используется по всему миру в различных секторах экономики, включая сферу здравоохранения, финансовый сектор, образование, производство, телекоммуникационный сектор и т.д. Одним из популярных на рынке является Citrix NetScaler — программно-ориентированное решение для доставки приложений и балансировки нагрузки, специально разработанное, чтобы повысить скорость работы традиционных, облачных и веб-приложений, независимо от того, где они размещены.
— Какие задачи стояли перед IТ-департаментом «AzeriCard»?
— ООО «AzeriCard» является первым в Азербайджане процессинговым центром, полностью сертифицированным международными платежными системами MasterCard, Visa, American Express, Diners Club, UnionPay и JCB. На данный момент «AzeriCard» осуществляет процессинг 16 банков как в Азербайджане, так и за его пределами, каждый из которых является членом международных платежных систем. «AzeriCard» активно занимается внедрением современных высокотехнологичных проектов, таких как оплата услуг телекоммуникационных компаний, коммунальных услуг, таможенных пошлин и налогов, мобильный и интернет-банкинг, безналичные переводы с карты на карту, VTS, ApplePay, Google Pay, внесение страховых взносов и депозитов посредством банкоматов, разнообразные программы лояльности и т.д.
Перед департаментом IТ-инфраструктуры компании стояла задача по улучшению уровня балансировки нагрузки корпоративных приложений и сервисов с целью более улучшенного использования ресурсов и качества работы как для локальных сотрудников, так и внешних, которыми ежедневно пользуется более 500 тысяч клиентов, — говорит директор департамента IТ-инфраструктуры «AzeriCard» Тарлан Амиров.
— Расскажите об основных целях проекта.
— Проект по внедрению решения для доставки приложений и балансировки нагрузки Citrix NetScaler был успешно реализован IT-командой «AzeriCard» совместно с компаниями Gulfstream Distribution и ULTRA Technologies. Этот проект был направлен на улучшение доступности и производительности бизнес-приложений, а также ресурсов в продуктовой среде компании. Решение Citrix NetScaler было внедрено для равномерного распределения нагрузки между серверами, обеспечения отказоустойчивости и оптимизации работы с приложениями.
В рамках реализации этого проекта, IT-командой «AzeriCard» совместно с инженерами компаний Gulfstream Distribution и ULTRA Technologies были проведены работы по тщательному планированию, настройке и внедрению данного решения, а также организовано обучение сотрудников компании по его использованию. В результате компания «AzeriCard» получила преимущества в виде улучшенной производительности бизнес-приложений, увеличения отказоустойчивости, а также повышения уровня безопасности при обработке данных клиентов. Внедрение решения для доставки приложений и балансировки нагрузки Citrix NetScaler отражает стремление компании «AzeriCard» к обеспечению высокого уровня обслуживания клиентов и эффективности своих бизнес-процессов.
Также в рамках проекта по внедрению Citrix NetScaler в компании «AzeriCard» были перемещены сервера, обрабатывающие транзакции оплат. Это важное изменение позволило улучшить производительность и надежность процесса обработки платежей и финансовых операций компании. Путем балансировки нагрузки между этими серверами и созданием отказоустойчивой архитектуры компания «AzeriCard» обеспечила более стабильную и высокопроизводительную среду для обработки транзакций оплат. Это изменение также способствовало улучшению общего уровня обслуживания клиентов и обеспечению безопасности и конфиденциальности данных в процессе обработки платежей.
— Какие улучшения произошли за период использования решения Citrix NetScaler?
— Количество обращений в техническую поддержку «AzeriCard» снизилось более чем в 3,5 раза. На сегодняшний день решение полностью настроено и работает в бесперебойном режиме в формате 365/24/7, обеспечивая максимально комфортные условия для всех пользователей и клиентов компании.
— Вы можете озвучить планы «AzeriCard» на будущее?
— Ввиду постоянного развития «AzeriCard», а также выхода новых продуктов на рынок, в текущем году перед компанией встал вопрос о защите своих сервисов от внешних атак, таких как DDoS, спам-запросы и фишинг. В ближайшем будущем компания планирует увеличить пропускную способность каналов передачи данных, а также воспользоваться функционалом защиты веб-сайтов от киберугроз, который присутствует в контроллерах доставки приложений Citrix NetScaler. Таким образом, в рамках единого решения будут закрыты самые основные точки отказа сервисов, а клиенты и пользователи процессингового центра смогут использовать текущие продукты в привычном режиме.