Сэм Альтман уволен с поста генерального директора OpenAI

Компания OpenAI, которая занимается разработками в области искусственного интеллекта и, в частности, владеет чат-ботом ChatGPT, внезапно объявила об отставке ее нынешнего главы Сэма Альтмана. Он также покинет совет директоров. Временно исполняющим обязанности главы OpenAI назначена технический директор Мира Мурати.

Как заявил совет директоров Open AI, Альтман не был всегда откровенен в своем взаимодействии с советом, и это ограничивает его способность выполнять свои обязанности. «Правление больше не уверено в его способности продолжать руководить OpenAI», — подчеркивается в сообщении, которое в пятницу вечером распространила компания.

Альтман в соцсети X (бывший Twitter) прокомментировал свое увольнение так: «Мне понравилось работать в OpenAI. Это изменило лично меня и, надеюсь, немного изменило мир. Больше всего мне нравилось работать с такими талантливыми людьми».

Вместе с Альтманом компанию покидает ее сооснователь и президент Грег Брокман. В первоначальном сообщении OpenAI говорилось, что он уйдет с поста председателя правления, но останется на своей позиции в подчинении нового генерального директора. Брокман в своем сообщении отметил, что ни он, ни Альтман не знали заранее о решении совета директоров и «были шокированы». «Мы тоже все еще пытаемся разобраться, что именно произошло».

Как сообщает Bloomberg, увольнение Альтмана последовало за широкомасштабными разногласиями между ним и советом директоров, в частности, с соучредителем OpenAI Ильей Суцкевером. Речь шла о разногласиях по поводу безопасности ИИ, скорости развития технологии и коммерциализации компании, заявил источник издания. Личные амбиции Альтмана тоже могли сыграть свою роль.

По информации издания, он стремился привлечь десятки миллиардов долларов из суверенных фондов на Ближнем Востоке для запуска стартапа по производству ИИ-чипов, который будет конкурировать с продуктами NVIDIA. Альтман также добивался многомиллиардных инвестиций от председателя SoftBank Group Corp. Масаеши Сона в еще одну новую компанию по разработке аппаратного обеспечения, ориентированного на ИИ, в партнерстве с бывшим дизайнером Apple Джонатаном Айвом.

Суцкевер и его сторонники в совете директоров OpenAI, возможно, были не согласны с тем, что Альтман собирал средства от имени OpenAI для новых компаний, которые не используют ту же модель управления, что и OpenAI, утверждает источник.

Журналисты называют новость ударом для крупнейшего инвестора OpenAI — корпорации Microsoft, которая вложила в нее 13 млрд. долларов и владеет 49% акций. В Microsoft заявили, что уход Альтмана не повлияет на ее партнерство с OpenAI.