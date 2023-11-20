Китайская компания Transsion может стать четвертым производителем смартфонов в мире

Согласно отчету IDC, китайская компания Transsion, пятый в мире производитель смартфонов, по итогам третьего квартала заняла 8,6% мирового рынка, лишь немного уступив занимающей четвертое место компании Oppo с 8,9% долей рынка. При этом поставки Transsion выросли на 35%. Динамика развития бизнеса компании говорит о том, что Transsion вполне может рассчитывать на достижение ею четвертой позиции в рейтинге. С января 2023 года по сентябрь включительно выручка Transsion выросла на 20% в годовом сравнении до $5,8 млрд., а чистая прибыль увеличилась на 70%.

Компания была основана в 2006 году в китайском Шэньчжэне, а под нынешним наименованием она работает с 2013 года До сих пор бизнес-стратегия Transsion охватывала рынки Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. Именно эти регионы обеспечивали компании рост выручки. В частности, в прошлом квартале Transsion удалось увеличить объемы поставок смартфонов на 35% до 26 млн. штук по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2022 году Transsion при помощи своих торговых марок Tecno, Itel и Infinix завоевала 40% африканского рынка смартфонов, она также занимает лидирующие позиции в Пакистане и Бангладеш. Кроме того, растет популярность смартфонов Transsion и в небогатых странах Ближнего Востока. Предприятия по выпуску смартфонов компании расположены в Эфиопии, Индии и Бангладеш.

Частью своего успеха на локальных рынках компания обязана своим усилиям по адаптации программного обеспечения к потребностям клиентов в конкретных странах и регионах. Например, работы системы распознавания лиц для пользователей с более темной кожей. Также Transsion планирует закрепиться в верхнем ценовом диапазоне. В феврале она представила свой первый смартфон с гибким дисплеем и начала инвестировать в технологии искусственного интеллекта.