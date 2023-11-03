Samsung планирует представить в 2024 году смартфон со встроенным генеративным ИИ

На конференции, посвященной итогам третьего квартала 2023 финансового года, компания Samsung Electronics объявила, что планирует выпустить в следующем году смартфон со встроенным генеративным искусственным интеллектом.

По заявлению компании, для использования технологии генеративного ИИ не нужно будет подключаться к интернету. То есть, пользователь сможет получать доступ к различным сервисам с помощью простых команд. По данным BusinessKorea, для этой цели Samsung также разрабатывает стандарт генеративного ИИ.

О том, какой смартфон первым получит «локальный» генеративный ИИ, компания официально не объявляла. По утверждению некоторых инсайдеров первым новую технологию получит флагман Galaxy S24, который должен выйти в начале 2024 года, или складные устройства Galaxy Z Fold6 и Flip6, выпуск которых запланирован на вторую половину того же года.

Источники также считают, что таким образом Samsung хочет опередить Apple, которая в следующем году должна представить новую серию iPhone 16 с поддержкой генеративного ИИ.