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1 ноября, 2023
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В третьем квартале операционная прибыль Samsung рухнула на 78%

Samsung

Компания Samsung Electronics опубликовала результаты по итогам третьего квартала 2023 финансового года, который у нее закончился 30 сентября.

Выручка компании за отчетный период составила $50 млрд. Это на 12% меньше показателя годичной давности. Операционная прибыль рухнула на 78%, до $1,78 млрд. Пока что это лучший показатель операционной прибыли Samsung за 2023 год.

Подразделение Device eXperience показало хорошие результаты благодаря сильным продажам смартфонов премиум-класса и телевизоров. Samsung отмечает, что подразделение DX и в дальнейшем будет концентрироваться на премиальном рынке за счет увеличения продаж флагманских моделей смартфонов и инновационных телевизионных продуктов.

В отчете компания заявляет, что разработка платформы Exynos 2400 уже завершена — значительно улучшена производительность центрального процессора, графического процессора и NPU по сравнению с предшественником.

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