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4 ноября, 2023
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Epic Games Store бесплатно отдает Turnip Boy Commits Tax Evasion

Epic Games Store

В Epic Games Store можно бесплатно забрать адвенчуру Turnip Boy Commits Tax Evasion. Также ожидалась раздача метроидвании F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, но по каким-то причинам она была отменена.

Turnip Boy Commits Tax Evasion — это приключения про малыша-репку, который влип в неприятности. В игре есть подземелья с головоломками, врагами и сокровищами, необычные персонажи и несколько концовок. В Steam у нее 95% положительных отзывов.

Игра доступна бесплатно до 9 ноября в 19:00 по бакинскому времени. А на следующей неделе в Epic Games Store можно будет забрать жуткий шутер Golden Light.

 

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