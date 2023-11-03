Epic Games Store бесплатно отдает Turnip Boy Commits Tax Evasion

В Epic Games Store можно бесплатно забрать адвенчуру Turnip Boy Commits Tax Evasion. Также ожидалась раздача метроидвании F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, но по каким-то причинам она была отменена.
Turnip Boy Commits Tax Evasion — это приключения про малыша-репку, который влип в неприятности. В игре есть подземелья с головоломками, врагами и сокровищами, необычные персонажи и несколько концовок. В Steam у нее 95% положительных отзывов.
Игра доступна бесплатно до 9 ноября в 19:00 по бакинскому времени. А на следующей неделе в Epic Games Store можно будет забрать жуткий шутер Golden Light.