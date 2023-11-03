Nokia представила технологию Natural-Language Networks для голосового управления сетями

Nokia Bell Labs объявила о первом в отрасли исследовательском прорыве, представив технологию Natural-Language Networks («Сети на естественном языке»). Данная технология позволит управлять сетями с помощью простой речи или текстовых подсказок. Утверждается, что сети будут «понимать намерения пользователей и обладать достаточным интеллектом, чтобы действовать в соответствии с ними автономно».

Natural-Language Networks упростит управление сетями, а также позволит гораздо лучше реагировать на потребности конечных пользователей. Используя искусственный интеллект, технология позволит поставщикам услуг предоставлять и поддерживать идеальную конфигурацию сети для любого клиента в любой момент, когда ему это потребуется.

Кроме того, Natural-Language Networks постоянно совершенствуется, обучаясь на выполняемых операциях и всё глубже оптимизируя сеть с каждым последующим запросом. По мере накопления знаний Natural-Language Networks начинает предвидеть потребности в услугах и приложениях и самостоятельно адаптируется к ним без какого-либо вмешательства человека.

Чаба Вулкан (Csaba Vulkan), руководитель исследований в области автоматизации сетевых систем в Nokia Bell Labs, отметил, что операторам не нужно будет изучать технические каталоги или сложные описания API при настройке сетей. Для этого будет достаточно команды «Оптимизировать сеть в местоположении X для услуги Y». С помощью голосового управления можно будет оптимизировать беспроводную сеть, например, на заводе для автоматизации роботов или для согласования потока загрузок в социальные сети.

Natural-Language Networks является компонентом новой исследовательской инициативы Nokia Bell Labs под названием UNEXT, которая изменит определение сетевого программного обеспечения и систем. Ожидается, что UNEXT сделает процесс безопасной интеграции компонентов с сетью простой задачей, превратив саму сеть в операционную систему.