Представлены TWS-наушники Redmi Buds 5 Pro — топовый звук, ANC и автономность до 38 часов

Еще одной новинкой сегодня на презентации Redmi стали беспроводные наушники Buds 5 Pro, которые, как заявляется, призваны обеспечить лучшее качество звучания в истории бренда.

Redmi Buds 5 Pro получили по два динамика: 10-мм высокочастотный керамический и 11-мм сабвуфер с титановым покрытием. Предусмотрена функция активного шумоподавления до 52 дБ и частотой 4 kHz. Поддерживаются аудиокодеки LHDC 5.0 и LHDC Lossless, а также режим низкой задержки (49 мс).

Наушники могут проработать на одном заряде до 10 часов, а с учетом подзарядки от кейса — до 38 часов. Быстрая зарядка за пять минут даст пару часов прослушивания музыки. Есть защита корпуса по стандарту IP54. К смартфонам Buds 5 Pro подключаются по интерфейсу Bluetooth 5.3. Все функции наушников доступны при подключении к устройствам под управлением Android 8+ или iOS 12+.

Цена наушников составляет $56, устройство доступно в трех цветах: черном, белом и синем.

Redmi Buds 5 Pro также выйдут в специальной версии для киберспорта в оранжево-черной расцветке. Они поддерживают LHDC Lossless и соединение через канал 2,4 GHz, а задержка при передаче звука составляет 20 мс. Цена составит $70.