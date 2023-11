R.I.S.K. и Gulfstream Distribution организовали в Баку масштабный AV-форум

14 ноября компании R.I.S.K. и Gulfstream Distribution организовали в Baku Marriott Hotel Boulevard масштабный AV-форум, посвященный новейшим технологиям в сферах телевидения и AV, успешным проектам, новинкам оборудования и программного обеспечения. На конференции, которая прошла в интерактивном формате, помимо выступления докладчиков, была организована работа стендов с актуальным оборудованием и демонстрацией программных решений.

С приветственным словом к гостям мероприятия обратились менеджер по развитию бизнеса Gulfstream Distribution Ибрагим Ахмедов и консультант по AV-решениям НПК R.I.S.K. Шахмар Ахмедов. Далее представитель дистрибьютора ознакомил участников конференции с портфолио компании в области AV-оборудования, сделав основной упор на решениях, которые предлагает компания Poly. В их число входят комплексные решения для совместной работы с использованием аудио- и видеосвязи, телефоны, спикеры, гарнитуры, а также ряд услуг, позволяющих обеспечивать непрерывность связи в текущих условиях гибридной работы.

Официальную часть мероприятия продолжило выступление менеджера компании Samsung Electronics по развитию бизнеса профессиональных дисплеев и телевизоров Джаваншира Сафарова. Докладчик познакомил аудиторию форума с четырьмя основными направлениями деятельности своего подразделения, в число которых входят Smart Signage, LED Signage, Hospitality Display и бизнес-мониторы. В частности, были рассмотрены интерактивные дисплеи, панели для наружного использования, стационарные мониторы, широко используемые в азербайджанских организациях, интерактивные киоски и другие панели, предлагаемые на рынке этим вендором. Немалый интерес вызвала презентация, посвященная бизнес мониторам и программным решениям Samsung Electronics для управления парком AV-оборудования организаций, подходящими для любых сценариев использования. В их числе решение отображения, анализа контента и управления им для цифровых панелей MagicINFO, которое оптимизирует удаленное управления оборудованием и ПО, а также комплексное интегрированное решение для управления контентом, устройствами и анализа данных LYNK Cloud.

Сессию, посвященную решениям Samsung Electronics в сфере AV продолжил технический специалист компании Дмитрий Ковалевич, который не только рассказал о серии профессиональных решений The Wall All-in-One, но и продемонстрировал возможности специально привезенного на конференцию единственного в Азербайджане 146-дюймового монитора The Wall. Эти модели являются реальным воплощением инноваций, предоставляющим новые возможности для создания беспрецедентных визуальных решений. Изменяя существующий подход к построению светодиодных решений, экраны The Wall All-in-One теперь решают самую большую проблему отрасли, позволяя упростить процесс монтажа. Например, время сбора этой модели двумя специалистами составило всего 2 часа. Также не нужна больше и трудоемкая процедура настройки контроллера светодиодного экрана. Дисплеи The Wall All-in-One имеют встроенный контроллер управления, что делает процесс установки и настройки быстрее, ускоряя время ввода экрана в эксплуатацию. В числе прочих преимуществ экранов The Wall All-in-One — высочайшая детализация с шагом пикселей до 0,84 мм и частотой кадровой развертки 120 Hz, насыщенный черный цвет, высокая контрастность и нейронный процессор Quantum 4K, мгновенно анализирующий и оптимизирующий контент для достижения идеального качества изображения. Кроме того, данная линейка обещает до 150 тысяч часов непрерывной работы до потери яркости до 50%.

Консультант по AV-решениям НПК R.I.S.K. Шахмар Ахмедов познакомил гостей форума с широким портфелем предложений системного интегратора на рынке Азербайджана. В их числе, кроме вышеупомянутых решений в данном сегменте от компаний Poly и Samsung Electronics, заказчики могут обратить внимание на следующие решения:

Multibrackets, B-Tech AV Mounts, Heckler Design – кронштейны, крепления и AV мебель для переговорных комнат.

Bose Professional, Nureva, Martin Audio, Monitor Audio, VOID Acoustics — профессиональное аудиооборудование.

Extron — крупнейший в мире производитель цифровых и аналоговых систем для коммутации и обработки видео- и аудиосигналов.

RTI, Savant — интеллектуальное управление и автоматизация smart home и smart business

Optoma, — профессиональные лазерные и LED-проекторы.

Draper — экраны и кронштейны для проекторов.

LUTRON Electronics — решения для управления светом и интеграции в системы управления мультимедиа оборудованием и зданием

Element One Screen — Решения для моторизованных, выдвижных, встраиваемых мониторов.

Также Шахмар Ахмедов подчеркнул, что проекты на базе этих решений были успешно реализованы компанией R.I.S.K. и широко используются в банковском секторе Азербайджана, а также крупными частными компаниями и государственными организациями нашей страны.

В заключении официальной части конференции директор по информационным технологиям компании R.I.S.K. Эльнур Мирбабаев рассказал собравшимся об основных трендах Digital Signage и познакомил с решениями такого вендора, как Uniguest. Эта компания специализируется на предоставлении готовых мультимедийных решений на базе аппаратных и программных продуктов, их внедрении и поддержке. Ключевой стратегией Uniguest является расширение предложения путем покупки AV-брендов и включения их разработок в состав комплексного решения, объединяющего корпоративные видеотехнологии, Digital Signage и IPTV. Также Эльнур Мирбабаев продемонстрировал возможности системы управления контентом Onelan Digital Signage CMS, которая является разработкой Uniguest. Данное решение, которое доступно в виде локального физического устройства, виртуальной машины или службы для установки локально или в облаке, включает в себя редакторы макетов, триггеры событий для динамического изменения одного и нескольких экранов, средства создания списков воспроизведения, а также полные инструменты отчетности и аналитики, дающие возможность в единой панели видеть, что воспроизводилось, когда и на каких конечных устройствах. Также следует отметить, что Onelan Digital Signage CMS может быть масштабировано до десятков тысяч устройств Digital Signage, удовлетворяя любые бизнес-потребности.

Завершился AV-форум демонстрацией решений и сессией вопросов и ответов, после чего гости мероприятия смогли продолжить свое общение в неформальной обстановке за обедом.