ChatGPT Voice стал доступен для всех желающих бесплатно

Компания OpenAI объявила, что сервис ChatGPT Voice стал доступен бесплатно всем пользователям. Функцию голосового чата представили в конце сентября, но до этого момента ей могли воспользоваться только подписчики ChatGPT Plus.

ChatGPT with voice is now available to all free users. Download the app on your phone and tap the headphones icon to start a conversation. Sound on 🔊 pic.twitter.com/c5sCFDAWU6 — OpenAI (@OpenAI) November 21, 2023

«Загрузите приложение на свой телефон и коснитесь значка наушников, чтобы начать разговор», — объясняет OpenAI на своей странице в Twitter.

ChatGPT Voice работает в мобильном приложении для iOS и Android. Пользователь может задать вопрос ассистенту голосом — ответ также придет в аудиоформате. Функция голосового чата распространяется постепенно.