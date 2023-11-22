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22 ноября, 2023
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ChatGPT Voice стал доступен для всех желающих бесплатно

ChatGPT Voice

Компания OpenAI объявила, что сервис ChatGPT Voice стал доступен бесплатно всем пользователям. Функцию голосового чата представили в конце сентября, но до этого момента ей могли воспользоваться только подписчики ChatGPT Plus.

«Загрузите приложение на свой телефон и коснитесь значка наушников, чтобы начать разговор», — объясняет OpenAI на своей странице в Twitter.

ChatGPT Voice работает в мобильном приложении для iOS и Android. Пользователь может задать вопрос ассистенту голосом — ответ также придет в аудиоформате. Функция голосового чата распространяется постепенно.

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