ChatGPT Voice стал доступен для всех желающих бесплатно

Компания OpenAI объявила, что сервис ChatGPT Voice стал доступен бесплатно всем пользователям. Функцию голосового чата представили в конце сентября, но до этого момента ей могли воспользоваться только подписчики ChatGPT Plus.

ChatGPT with voice is now available to all free users. Download the app on your phone and tap the headphones icon to start a conversation.

— OpenAI (@OpenAI) November 21, 2023