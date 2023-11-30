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30 ноября, 2023
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В Баку стартует InMerge Innovation Summit

InMerge

Сегодня в Баку начинает работу крупнейший инновационный саммит региона InMerge. Организатором мероприятия выступает PASHA Holding. Уже третий год этот саммит, призванный объединить новаторов, представителей ведущих технологических компаний, лидеров мнений, стартапы и инвесторов, выступает в качестве инструмента интеграции в инновационную экосистему.

В этом году участие в саммите принимает один из основателей Apple Стив Возняк. Гостями мероприятия также стали президент группы компаний Trendyol Чаглаян Четин (Caglayan Cetin), генеральный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов, известный спикер TED Майкл Рингель (Michael Ringel), генеральный директор FutureThink Лиза Боделл (Lisa Bodell), основатель и создатель Shazam Крис Бартон (Chris Barton), соучредитель и технический директор Tesla Inc. Дж. Б. Штробель (JB Straubel) и десятки известных в регионе представителей бизнеса, государственных структур и министерств. В рамках саммита будут представлены презентации, организованы дискуссии и семинары по электронной коммерции, страховым технологиям, искусственному интеллекту, телекоммуникациям и т.д. Также состоится выставка и выступления представителей локальных и зарубежных стартапов.

Форум будет проходить 30 ноября и 1 декабря.

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