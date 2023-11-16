Первые устройства с беспроводной зарядкой Qi2 появятся на рынке в этом году

Организация WPC (Wireless Power Consortium) сообщила, что первые устройства с поддержкой стандарта беспроводной зарядки Qi2 уже завершают процедуру сертификации. Они поступят в продажу «к сезону праздников» в этом году.

Уточняется, что первые зарядки со стандартом Qi2 от Anker, Belkin и Mophie уже находятся на заключительной стадии сертификации. В тестировании находятся более сотни устройств. Qi2 предложит всем совместимым устройствам мощность до 15 Вт.

Стандарт Qi2 во многом похож на функцию Apple MagSafe. В ней используются магниты, которые обеспечивают более быструю зарядку и выравнивают крепление к смартфону.

iPhone 15 — первый в мире смартфон, поддерживающий Qi2. Благодаря новым зарядным устройствам iPhone 15 впервые сможет получать 15 Вт энергии не только от проприетарного MagSafe. Сейчас мощность зарядки iPhone ограничена 7,5 Вт, если речь идет о сторонних зарядных устройствах. Android-смартфоны обычно заряжаются на мощности 9–10 Вт на тех же устройствах Qi, а при подключении к MagSafe получают не больше 5 Вт.