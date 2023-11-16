Microsoft переименовал Bing Chat в Copilot

Компания Microsoft решила переименовать свой чат-бот, работающий в поисковой системе Bing и ОС Windows, в Copilot. Ребрендинг объединит все ИИ-продукты компании под общим названием.

Copilot будет бесплатной версией чат-бота для всех пользователей и останется по-прежнему доступным в поисковике Bing, браузере Microsoft Edge, Windows 11, а также на сайте copilot.microsoft.com. Для его использования потребуется учетная запись Microsoft.

Copilot для Microsoft 365 останется коммерческим сервисом для использования функций ИИ в Word, Exel, Outlook и других продуктах. Бизнес-клиенты могут использовать его с помощью Entra ID.

В Microsoft подчеркивают, что Bing по-прежнему остается важной технологией, обеспечивающей работу Copilot. Переименование продиктовано желанием более успешно конкурировать с ChatGPT на рынке ИИ-ассистентов.