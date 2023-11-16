Lenovo Group публикует финансовые результаты II квартала 2023/24

Lenovo Group объявляет о раскрытии финансовых результатов за второй операционный квартал 2023-2024 финансового года (Q2FY22/24). Показатели выручки компании составили 14,4 млрд долларов. Чистый доход без учета HKFRS составил 273 млн долларов. Маржа валовой прибыли увеличилась по сравнению с отчетным периодом на 17,5%, что стало рекордным показателем для второго квартала. Диверсифицированные драйверы роста компании продемонстрировали высокие показатели: выручка от бизнеса, не связанного с ПК, достигла 40%, увеличившись на три пункта по сравнению с предыдущим кварталом.

Lenovo фиксирует признаки восстановления технологического сектора и отмечает, что эффективное выполнение стратегии, операционная эффективность и постоянные инвестиции в инновации стали ключевыми факторами, способствующими улучшению показателей за отчетный квартал. В перспективе Lenovo намерена и дальше использовать возможности искусственного интеллекта для обеспечения устойчивого роста и прибыльности бизнеса. Компания имеет уникальную возможность преуспеть в этом направлении, благодаря собственной гибридной модели искусственного интеллекта, портфелю персональных устройств и облачных решений, развитой экосистеме и партнерским отношениям, а также постоянно растущему портфелю технологий. Компания уверена в своей способности возобновить годовой рост в ближайшее время.

«В прошедшем квартале, несмотря на макроэкономические проблемы, мы отметили явные признаки восстановления технологического сектора. Благодаря высокому уровню производительности, операционной эффективности и постоянным инвестициям в инновации мы добились последовательного улучшения показателей за квартал. Эта динамика задает обнадеживающую траекторию восстановления. Непрерывная реализация стратегии интеллектуальной трансформации, дальнейшее укрепление экосистемы ИИ и партнерских отношений позволят нам использовать наши возможности ИИ в полном объеме — от персональных гаджетов до облачных технологий — для создания гибридных приложений ИИ для каждого предприятия и каждого человека, что обеспечит устойчивый рост нашего бизнеса», — отметил Ян Юаньцин (Yang Yuanqing), председатель совета директоров и генеральный директор Lenovo.

Лидерство в области ИИ

ИИ уже давно занимает центральное место в стратегии цифровой и интеллектуальной трансформации компании Lenovo. На состоявшемся недавно ежегодном форуме Tech World компания представила свое видение концепции «ИИ для всех» , уделяя особое внимание модели гибридного ИИ, в которой на базе принципов безопасности и конфиденциальности сосуществуют государственные, частные и персональные базисные модели ИИ. Концепция Lenovo предусматривает создание богатого портфеля интеллектуальных устройств, включая ПК, смартфоны и планшеты с поддержкой ИИ, а также инфраструктуру, решения и сервисные услуги, оптимизированные под использование ИИ. Lenovo имеет возможность использовать весь потенциал ИИ благодаря широкому портфелю таких решений, сильной экосистеме и партнерским отношениям (включая расширение партнерства с NVIDIA ).

Lenovo направит дополнительный 1 млрд. долларов на инвестиции в инновации, основанные на искусственном интеллекте, которые не только позволят реализовать концепцию «ИИ для всех», но и будут способствовать устойчивому росту всего бизнеса компании.

Solutions and Services Group (SSG): рекордные выручка и операционная прибыль, расширение портфеля решений и услуг в области ИИ

Показатели группы за второй квартал 23/24 финансового года:

Во втором квартале SSG побила рекорды как по выручке, так и по прибыли: выручка составила 1,9 миллиарда долларов США, а операционная маржа составила 20%.

Услуги по технической поддержке и программное обеспечение стали основным источником прибыли для SSG group.

Во втором квартале объем управляемых услуг и услуг по проектированию решений увеличился, и в настоящее время они вместе составляют 56% выручки SSG, что на три пункта выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Возможности и устойчивый рост:

SSG активно развивает свои предложения, включая решения для цифровых рабочих мест (DWS), гибридное облако, а также решения и сервисы для устойчивого развития.

SSG сосредоточила свои предложения на поддержке конкретных вертикалей и отраслей с помощью интеллектуальных решений и услуг, заключая крупные сделки с клиентами на нескольких рынках.

Новая практика профессиональных услуг Lenovo в области гибридного искусственного интеллекта также позволяет предприятиям использовать гибридную инфраструктуру и искусственный интеллект для преобразования своего бизнеса.

Infrastructure Solutions Group (ISG): преодоление препятствий, создание гибридной модели искусственного интеллекта

Показатели группы за второй квартал 23/24 финансового года:

Выручка инфраструктурного подразделения Lenovo (ISG) снизилась в годовом исчислении до 2 млрд долл. США, что является закономерным следствием влияния макроэкономической ситуации в отрасли, экономического спада и миграции платформ.

ISG продемонстрировала высокие показатели в области систем хранения данных, программного обеспечения и услуг, а также обеспечила рост высокопроизводительных вычислений (HPC) и edge.

В сегменте систем хранения данных был достигнут рекордный показатель выручки, благодаря чему Lenovo стала третьим по величине поставщиком систем хранения данных в мире.

Возможности и устойчивый рост:

Дальнейшее развитие технологий искусственного интеллекта будет стимулировать рост и диверсификацию глобального рынка ИКТ-инфраструктуры, на котором Lenovo имеет крепкие позиции и богатый портфель инфраструктурных продуктов и решений.

ISG продолжит укреплять конкурентоспособность своего портфеля, а также операционную эффективность. Группа уверена в скорейшем возобновлении роста и прибыльности ISG.

Intelligent Devices Group (IDG): укрепление лидерства на рынке, использование возможностей искусственного интеллекта

Показатели группы за второй квартал 23/24 финансового года:

IDG сохранила свою позицию №1 в мире во втором квартале как по поставкам, так и по активациям ПК, несмотря на сложную рыночную ситуацию.

Выручка снизилась в годовом исчислении до 11,5 млрд. долл. США, однако рентабельность сохранилась, и операционная маржа составила 7,4%, что является лучшим показателем в отрасли.

Подразделение смартфонов добилось двузначного роста поставок по сравнению с предыдущим годом, хотя в целом рынок не изменился. Компания повысила общую конкурентоспособность своих продуктов и оптимизировала портфель, увеличив долю премиальных продуктов, причем рекордно высокая доля премиальных продуктов была достигнута благодаря продажам смартфона razr.

Возможности и устойчивый рост:

В перспективе IDG планирует в полной мере использовать генеративный ИИ для ускорения запуска устройств следующего поколения, включая выпуск ПК на базе ИИ уже в следующем году.

Lenovo будет и дальше инвестировать в технологические инновации для обеспечения роста и поддержания конкурентоспособности в долгосрочной перспективе.

Основные направления ESG-деятельности

За отчетный квартал у Lenovo было несколько достижений в сфере ESG, включая:

Lenovo вошла в индекс корпоративной устойчивости Hang Seng 2023 года, где получила самый высокий балл в ИТ-индустрии за экологические и социальные достижения.

Компания также получила статус «Чемпион» в матрице лидерства экосистем устойчивого развития Canalys Global Sustainability Ecosystems Leadership.

Lenovo получила звание EPEAT Climate Champion, зарегистрировав более 400 продуктов в рамках первого списка продуктов EPEAT Climate+. EPEAT — ведущий мировой экологический лейбл для электроники и технологической продукции.

В сентябре компания Lenovo присоединилась к инициативе Глобального договора ООН «Быстрее вперед», направленной на ускорение действий частного сектора по достижению 17 целей устойчивого развития ООН для реализации повестки на период до 2030 года.