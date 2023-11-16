spot_img
16 ноября, 2023
ДомойТелекомСобытияLenovo Group публикует финансовые результаты II квартала 2023/24

Lenovo Group публикует финансовые результаты II квартала 2023/24

Lenovo

Lenovo Group объявляет о раскрытии финансовых результатов за второй операционный квартал 2023-2024 финансового года (Q2FY22/24). Показатели выручки компании составили 14,4 млрд долларов. Чистый доход без учета HKFRS составил 273 млн долларов. Маржа валовой прибыли увеличилась по сравнению с отчетным периодом на 17,5%, что стало рекордным показателем для второго квартала. Диверсифицированные драйверы роста компании продемонстрировали высокие показатели: выручка от бизнеса, не связанного с ПК, достигла 40%, увеличившись на три пункта по сравнению с предыдущим кварталом.

Lenovo фиксирует признаки восстановления технологического сектора и отмечает, что эффективное выполнение стратегии, операционная эффективность и постоянные инвестиции в инновации стали ключевыми факторами, способствующими улучшению показателей за отчетный квартал. В перспективе Lenovo намерена и дальше использовать возможности искусственного интеллекта для обеспечения устойчивого роста и прибыльности бизнеса. Компания имеет уникальную возможность преуспеть в этом направлении, благодаря собственной гибридной модели искусственного интеллекта, портфелю персональных устройств и облачных решений, развитой экосистеме и партнерским отношениям, а также постоянно растущему портфелю технологий. Компания уверена в своей способности возобновить годовой рост в ближайшее время.

«В прошедшем квартале, несмотря на макроэкономические проблемы, мы отметили явные признаки восстановления технологического сектора. Благодаря высокому уровню производительности, операционной эффективности и постоянным инвестициям в инновации мы добились последовательного улучшения показателей за квартал. Эта динамика задает обнадеживающую траекторию восстановления. Непрерывная реализация стратегии интеллектуальной трансформации, дальнейшее укрепление экосистемы ИИ и партнерских отношений позволят нам использовать наши возможности ИИ в полном объеме — от персональных гаджетов до облачных технологий — для создания гибридных приложений ИИ для каждого предприятия и каждого человека, что обеспечит устойчивый рост нашего бизнеса», — отметил Ян Юаньцин (Yang Yuanqing), председатель совета директоров и генеральный директор Lenovo.

Лидерство в области ИИ

ИИ уже давно занимает центральное место в стратегии цифровой и интеллектуальной трансформации компании Lenovo. На состоявшемся недавно ежегодном форуме Tech World компания представила свое видение концепции «ИИ для всех», уделяя особое внимание модели гибридного ИИ, в которой на базе принципов безопасности и конфиденциальности сосуществуют государственные, частные и персональные базисные модели ИИ. Концепция Lenovo предусматривает создание богатого портфеля интеллектуальных устройств, включая ПК, смартфоны и планшеты с поддержкой ИИ, а также инфраструктуру, решения и сервисные услуги, оптимизированные под использование ИИ. Lenovo имеет возможность использовать весь потенциал ИИ благодаря широкому портфелю таких решений, сильной экосистеме и партнерским отношениям (включая расширение партнерства с NVIDIA).

Lenovo направит дополнительный 1 млрд. долларов на инвестиции в инновации, основанные на искусственном интеллекте, которые не только позволят реализовать концепцию «ИИ для всех», но и будут способствовать устойчивому росту всего бизнеса компании.

Solutions and Services Group (SSG): рекордные выручка и операционная прибыль, расширение портфеля решений и услуг в области ИИ

Показатели группы за второй квартал 23/24 финансового года:

  • Во втором квартале SSG побила рекорды как по выручке, так и по прибыли: выручка составила 1,9 миллиарда долларов США, а операционная маржа составила 20%.
  • Услуги по технической поддержке и программное обеспечение стали основным источником прибыли для SSG group.
  • Во втором квартале объем управляемых услуг и услуг по проектированию решений увеличился, и в настоящее время они вместе составляют 56% выручки SSG, что на три пункта выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Возможности и устойчивый рост:

  • SSG активно развивает свои предложения, включая решения для цифровых рабочих мест (DWS), гибридное облако, а также решения и сервисы для устойчивого развития.
  • SSG сосредоточила свои предложения на поддержке конкретных вертикалей и отраслей с помощью интеллектуальных решений и услуг, заключая крупные сделки с клиентами на нескольких рынках.
  • Новая практика профессиональных услуг Lenovo в области гибридного искусственного интеллекта также позволяет предприятиям использовать гибридную инфраструктуру и искусственный интеллект для преобразования своего бизнеса.

Infrastructure Solutions Group (ISG): преодоление препятствий, создание гибридной модели искусственного интеллекта

Показатели группы за второй квартал 23/24 финансового года:

  • Выручка инфраструктурного подразделения Lenovo (ISG) снизилась в годовом исчислении до 2 млрд долл. США, что является закономерным следствием влияния макроэкономической ситуации в отрасли, экономического спада и миграции платформ.
  • ISG продемонстрировала высокие показатели в области систем хранения данных, программного обеспечения и услуг, а также обеспечила рост высокопроизводительных вычислений (HPC) и edge.
  • В сегменте систем хранения данных был достигнут рекордный показатель выручки, благодаря чему Lenovo стала третьим по величине поставщиком систем хранения данных в мире.

Возможности и устойчивый рост:

  • Дальнейшее развитие технологий искусственного интеллекта будет стимулировать рост и диверсификацию глобального рынка ИКТ-инфраструктуры, на котором Lenovo имеет крепкие позиции и богатый портфель инфраструктурных продуктов и решений.
  • ISG продолжит укреплять конкурентоспособность своего портфеля, а также операционную эффективность. Группа уверена в скорейшем возобновлении роста и прибыльности ISG.

Intelligent Devices Group (IDG): укрепление лидерства на рынке, использование возможностей искусственного интеллекта

Показатели группы за второй квартал 23/24 финансового года:

  • IDG сохранила свою позицию №1 в мире во втором квартале как по поставкам, так и по активациям ПК, несмотря на сложную рыночную ситуацию.
  • Выручка снизилась в годовом исчислении до 11,5 млрд. долл. США, однако рентабельность сохранилась, и операционная маржа составила 7,4%, что является лучшим показателем в отрасли.
  • Подразделение смартфонов добилось двузначного роста поставок по сравнению с предыдущим годом, хотя в целом рынок не изменился. Компания повысила общую конкурентоспособность своих продуктов и оптимизировала портфель, увеличив долю премиальных продуктов, причем рекордно высокая доля премиальных продуктов была достигнута благодаря продажам смартфона razr.

Возможности и устойчивый рост:

  • В перспективе IDG планирует в полной мере использовать генеративный ИИ для ускорения запуска устройств следующего поколения, включая выпуск ПК на базе ИИ уже в следующем году.
  • Lenovo будет и дальше инвестировать в технологические инновации для обеспечения роста и поддержания конкурентоспособности в долгосрочной перспективе.

Основные направления ESG-деятельности

За отчетный квартал у Lenovo было несколько достижений в сфере ESG, включая:

  • Lenovo вошла в индекс корпоративной устойчивости Hang Seng 2023 года, где получила самый высокий балл в ИТ-индустрии за экологические и социальные достижения.
  • Компания также получила статус «Чемпион» в матрице лидерства экосистем устойчивого развития Canalys Global Sustainability Ecosystems Leadership.
  • Lenovo получила звание EPEAT Climate Champion, зарегистрировав более 400 продуктов в рамках первого списка продуктов EPEAT Climate+. EPEAT — ведущий мировой экологический лейбл для электроники и технологической продукции.

В сентябре компания Lenovo присоединилась к инициативе Глобального договора ООН «Быстрее вперед», направленной на ускорение действий частного сектора по достижению 17 целей устойчивого развития ООН для реализации повестки на период до 2030 года.

Предыдущая статья
Первые устройства с беспроводной зарядкой Qi2 появятся на рынке в этом году
Следующая статья
Представлена гибридная Toyota Camry 2025
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,099ФанатыМне нравится
1,016ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
710ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»