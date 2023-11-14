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15 ноября, 2023
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Объявлены номинанты на премию The Game Awards 2023

The Game Awards

Ведущий и продюсер The Game Awards 2023 Джефф Кили (Geoff Keighley) на специальной трансляции объявил номинантов на игровую премию по итогам 2023 года. Возможность проголосовать за понравившиеся игры уже появилась на сайте The Game Awards.

The Game Awards

Больше всего номинаций получили Alan Wake 2 и Baldur’s Gate 3 (по 8), Marvel’s Spider-Man 2 (7) и Hi-Fi RUSH, Super Mario Bros. Wonder и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (по 5). У Cyberpunk 2077 и Final Fantasy XVI по 4 номинации.

Среди издателей лидером по количеству номинаций стали Nintendo (15), PlayStation (13) и Xbox (10). Далее идет Epic Games (9), Capcom, Larian Studios и Square Enix (по 8).

Претенденты на основные номинации

Игра года

  • Alan Wake 2
  • Baldur’s Gate 3
  • Marvel’s Spider-Man 2
  • Resident Evil 4
  • Super Mario Bros. Wonder
  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Лучшая поддержка игры

  • Apex Legends
  • Cyberpunk 2077
  • Final Fantasy XIV
  • Fortnite
  • Genshin Impact

Лучший арт

  • Alan Wake 2
  • Hi-Fi RUSH
  • Lies of P
  • Super Mario Bros. Wonder
  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Лучший саундтрек и музыка

  • Alan Wake 2
  • Baldur’s Gate 3
  • Final Fantasy XVI
  • Hi-Fi RUSH
  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Лучший дизайн звука

  • Alan Wake 2
  • Dead Space
  • Hi-Fi RUSH
  • Marvel’s Spider-Man 2
  • Resident Evil 4

Лучшая поддержка сообщества

  • Baldur’s Gate 3
  • Cyberpunk 2077
  • Destiny 2
  • Final Fantasy XIV
  • No Man’s Sky

Лучшая инди-игра

  • Cocoon
  • Dave the Diver
  • Dredge
  • Sea of Stars
  • Viewfinder

Лучшая дебютная инди-игра

  • Cocoon
  • Dredge
  • Pizza Tower
  • Venba
  • Viewfinder

Лучший приключенческий экшен

  • Alan Wake 2
  • Marvel’s Spider-Man 2
  • Resident Evil 4
  • Star Wars Jedi: Survivor
  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Лучшая RPG

  • Baldur’s Gate 3
  • Final Fantasy XVI
  • Lies Of P
  • Sea of Stars
  • Starfield

Лучший экшен

  • Armored Core VI: Fires Of Rubicon
  • Dead Island 2
  • Ghostrunner 2
  • Hi-Fi RUSH
  • Remnant II

Лучший файтинг

  • God of Rock
  • Mortal Kombat 1
  • Nickelodeon All-Star Brawl 2
  • Pocket Bravery
  • Street Fighter 6

Лучшая семейная игра

  • Disney Illusion Island
  • Party Animals
  • Pikmin 4
  • Sonic Superstars
  • Super Mario Bros. Wonder

Лучший симулятор или стратегия

  • Cities: Skylines II
  • Company of Heroes 3
  • Fire Emblem Engage
  • Pikmin 4
  • Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Лучшая спортивная или гоночная игра

  • EA Sports FC 24
  • F1 23
  • Forza Motorsport
  • Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged
  • The Crew Motorfest

Лучший нарратив

  • Alan Wake 2
  • Baldur’s Gate 3
  • Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
  • Final Fantasy XVI
  • Marvel’s Spider-Man 2

Лучшая мобильная игра

  • Final Fantasy VII: Ever Crisis
  • Hello Kitty Island Adventure
  • Honkai: Star Rail
  • Monster Hunter Now
  • Terra Nil

Лучший мультиплеер

  • Baldur’s Gate 3
  • Diablo IV
  • Party Animals
  • Street Fighter 6
  • Super Mario Bros. Wonder

Лучшая VR/AR-игра

  • Gran Turismo 7
  • Horizon Call of the Mountain
  • Humanity
  • Resident Evil Village VR Mode
  • Synapse

Самая ожидаемая игра

  • Final Fantasy VII Rebirth
  • Hades II
  • Like A Dragon: Infinite Wealth
  • Star Wars Outlaws
  • Tekken 8

Лучшая киберспортивная игра

  • Counter-Strike 2
  • Dota 2
  • League of Legends
  • PUBG Mobile
  • Valorant

Лучшая актерская игра

  • Бен Старр (Клайв в Final Fantasy XVI)
  • Камерон Монахэн (Кэл Кестис в Star Wars Jedi: Survivor)
  • Идрис Эльба (Соломон Рид в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty)
  • Мелани Либёрд (Сага Андерсон в Alan Wake 2)
  • Нил Ньюбон (Астарион в Baldur’s Gate 3)
  • Юрий Ловенталь (Питер Паркер в Marvel’s Spider-Man 2)

С полным списком претендентов на победу во всех категориях можно ознакомиться на сайте The Game Awards. Церемония вручения наград пройдет 7 декабря.

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