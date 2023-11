Объявлены номинанты на премию The Game Awards 2023

Ведущий и продюсер The Game Awards 2023 Джефф Кили (Geoff Keighley) на специальной трансляции объявил номинантов на игровую премию по итогам 2023 года. Возможность проголосовать за понравившиеся игры уже появилась на сайте The Game Awards.

Больше всего номинаций получили Alan Wake 2 и Baldur’s Gate 3 (по 8), Marvel’s Spider-Man 2 (7) и Hi-Fi RUSH, Super Mario Bros. Wonder и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (по 5). У Cyberpunk 2077 и Final Fantasy XVI по 4 номинации.

Среди издателей лидером по количеству номинаций стали Nintendo (15), PlayStation (13) и Xbox (10). Далее идет Epic Games (9), Capcom, Larian Studios и Square Enix (по 8).

Претенденты на основные номинации

Игра года

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Лучшая поддержка игры

Apex Legends

Cyberpunk 2077

Final Fantasy XIV

Fortnite

Genshin Impact

Лучший арт

Alan Wake 2

Hi-Fi RUSH

Lies of P

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Лучший саундтрек и музыка

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy XVI

Hi-Fi RUSH

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Лучший дизайн звука

Alan Wake 2

Dead Space

Hi-Fi RUSH

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4

Лучшая поддержка сообщества

Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077

Destiny 2

Final Fantasy XIV

No Man’s Sky

Лучшая инди-игра

Cocoon

Dave the Diver

Dredge

Sea of Stars

Viewfinder

Лучшая дебютная инди-игра

Cocoon

Dredge

Pizza Tower

Venba

Viewfinder

Лучший приключенческий экшен

Alan Wake 2

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4

Star Wars Jedi: Survivor

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Лучшая RPG

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy XVI

Lies Of P

Sea of Stars

Starfield

Лучший экшен

Armored Core VI: Fires Of Rubicon

Dead Island 2

Ghostrunner 2

Hi-Fi RUSH

Remnant II

Лучший файтинг

God of Rock

Mortal Kombat 1

Nickelodeon All-Star Brawl 2

Pocket Bravery

Street Fighter 6

Лучшая семейная игра

Disney Illusion Island

Party Animals

Pikmin 4

Sonic Superstars

Super Mario Bros. Wonder

Лучший симулятор или стратегия

Cities: Skylines II

Company of Heroes 3

Fire Emblem Engage

Pikmin 4

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Лучшая спортивная или гоночная игра

EA Sports FC 24

F1 23

Forza Motorsport

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged

The Crew Motorfest

Лучший нарратив

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Final Fantasy XVI

Marvel’s Spider-Man 2

Лучшая мобильная игра

Final Fantasy VII: Ever Crisis

Hello Kitty Island Adventure

Honkai: Star Rail

Monster Hunter Now

Terra Nil

Лучший мультиплеер

Baldur’s Gate 3

Diablo IV

Party Animals

Street Fighter 6

Super Mario Bros. Wonder

Лучшая VR/AR-игра

Gran Turismo 7

Horizon Call of the Mountain

Humanity

Resident Evil Village VR Mode

Synapse

Самая ожидаемая игра

Final Fantasy VII Rebirth

Hades II

Like A Dragon: Infinite Wealth

Star Wars Outlaws

Tekken 8

Лучшая киберспортивная игра

Counter-Strike 2

Dota 2

League of Legends

PUBG Mobile

Valorant

Лучшая актерская игра

Бен Старр (Клайв в Final Fantasy XVI)

Камерон Монахэн (Кэл Кестис в Star Wars Jedi: Survivor)

Идрис Эльба (Соломон Рид в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty)

Мелани Либёрд (Сага Андерсон в Alan Wake 2)

Нил Ньюбон (Астарион в Baldur’s Gate 3)

Юрий Ловенталь (Питер Паркер в Marvel’s Spider-Man 2)

С полным списком претендентов на победу во всех категориях можно ознакомиться на сайте The Game Awards. Церемония вручения наград пройдет 7 декабря.