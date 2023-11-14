Lenovo представила производительную рабочую станцию ThinkStation P8

Компания Lenovo представляет новую рабочую станцию в форм-факторе «tower» ThinkStation P8 на базе процессоров AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series и видеокарт NVIDIA RTX. ThinkStation P8 с оптимизированным тепловым расчетом, в универсальном корпусе в стиле Aston Martin сочетает в себе надежность и инновационные решения Lenovo с передовой вычислительной архитектурой от AMD и NVIDIA.

«Рынку нужны высококачественные рабочие станции, которые способны адаптироваться к меняющимся потребностям пользователей. Именно для таких условий вместе с нашими партнерами из AMD и NVIDIA мы создали ThinkStation P8 — рабочую станцию, сочетающую в себе мощь, гибкость и адаптивную функциональность, — отметил Роб Херман, вице-президент и директор по рабочим станциям и подразделения клиентского ИИ Lenovo. — ThinkStation P8 способна справиться с любыми задачами — от выполнения сложного моделирования и рендеринга до разработки ИИ-приложений».

ThinkStation P8 — гибкое и универсальное решение для разных отраслей

В таких областях, как архитектура, машиностроение, СМИ, развлечения, здравоохранение, образование и наука мощная и надежная ИТ-инфраструктура играет важную роль для успеха бизнеса. Решение сложных и ответственных задач, таких как работа с большими данными в режиме реального времени, создание графики или разработки моделей ИИ, является неотъемлемой частью этих отраслей, именно поэтому для выполнения таких задач требуются рабочие станции, способные справляться с высокими нагрузками. Благодаря улучшенной системе охлаждения, разработанной в сотрудничестве с Aston Martin , процессоры AMD и видеокарты NVIDIA RTX в ThinkStation P8 работают быстрее и дольше, что делает эту модель идеальным решением для ресурсоемких задач.

Lenovo ThinkStation P8, оснащенная новейшими процессорами AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 серии WX, построенными на передовой 5-нм архитектуре «Zen 4» и имеющими до 96 ядер и 192 потоков, отлично подходит для высокоинтенсивных сред и ресурсоемких задач, как, например, BIM-моделирования зданий. Элегантное и прочное шасси нового ПК оптимизировано для установки в стойку и предлагает дополнительные возможности для расширения мощности за счет увеличенных блоков питания с рейтингом Platinum. Рабочая станция поддерживает до трех видеокарт NVIDIA RTX 6000 Ada Generation.

ИИ для предприятий

Эволюция рабочих процессов, связанных с наукой о данных и генеративным искусственным интеллектом, все больше зависит от мощных компонентов центрального и графического процессоров. По мере роста объема и усложнения массивов данных специалистам в области ИИ приходится искать баланс между ускорением рабочего процесса, временем получения результатов и эффективностью облачных решений, которые часто оказываются нерентабельными при масштабировании. Вопросы безопасности и управления данными также вызывают потребность в более мощных вычислительных системах для целей работы с ИИ.

Рабочие станции Lenovo отлично справляются с такими задачами, как подготовка данных для ИИ, очистка и визуализация данных, выбор и оценка моделей, обучение и тонкая настройка моделей — это занимает значительную часть рабочего процесса специалиста по анализу данных. Большие языковые модели (LLMs) требуют мощных графических процессоров NVIDIA для обучения и настройки на собственных данных. Новейшие процессоры и оптимизированные для ИИ видеокарты NVIDIA, использующиеся в линейках рабочих станций ThinkStation и ThinkPad, вместе с NVIDIA AI Enterprise — комплексной программной платформой для производственного ИИ — позволяет бизнесу работать с собственными данными в безопасной среде.

Конфигурации рабочих станций ThinkStation P8

ThinkStation P8 имеет сертификаты ISV, поддерживает популярные операционные системы Windows 11 и Linux. Рабочая станция обладает широкими возможностями для увеличения объема хранилища данных, что обеспечивают гибкость в части подбора оптимальных конфигураций. Отсутствие необходимости в дополнительном инструментарии для доступа внутрь ПК дает пользователям возможность для дальнейшего самостоятельного масштабирования или быстрой замены компонентов в случае необходимости.

ThinkStation P8 имеет может вмещать до семи SSD M.2 PCIe Gen 4 с поддержкой RAID или до трех HDD, до 2 ТБ памяти DDR5 с поддержкой восьми каналов и семь PCIe слотов, включая шесть PCI Gen5, а также встроенный 10-гигабитный Ethernet.

ThinkStation P8, как и все настольные рабочие станции Lenovo, оснащена предустановленным ПО ThinkStation Diagnostics для мониторинга всех систем ПК, а с помощью настроек Lenovo Performance Tuner можно оптимизировать ISV-приложения. ThinkStation P8 имеет встроенную систему безопасности Lenovo ThinkShield, которая обеспечивает комплексную защиту устройства на программном и аппаратном уровне от BIOS до облака.

Соответствие ThinkStation P8 строгим стандартам качества, поддержка Premier Support и расширенная гарантия позволяют корпоративным пользователям быть уверенными в надежной службе рабочей станции и обоснованности их капиталовложений. Покупка, внедрение и управление парком рабочих станций ThinkStation P8 может быть осуществлено в рамках программы Lenovo TruScale, которая предоставляет доступ к решениям Lenovо по модели aaS (as-a-Service) c возможностью их оплаты по мере использования.