QNAP представляет управляемый коммутатор 100GbE QSFP28/25GbE SFP28 половинной ширины для монтажа в стойку QSW-M7308R-4X с пропускной способностью до 1,2 Тбит/с

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, сегодня представила новый управляемый коммутатор 100GbE QSFP28/25GbE SFP28 — QSW-M7308R-4X. Предлагая коммутационную способность до 1200 Гбит/с в компактном корпусе половинной ширины, QSW-M7308R-4X удовлетворяет требованиям высокой пропускной способности хранения больших данных, редактирования видео, виртуализации и приложений искусственного интеллекта для ускорения развертывания высокоскоростных центров хранения данных, использования в сфере Smart-медицины и профессиональными мультимедийными студиями.

«Согласно исследованиям рынка, спрос на сверхвысокоскоростные коммутаторы 100GbE+ резко возрос в 2023 году, стремясь удовлетворить требования к пропускной способности новых приложений, таких как рабочие нагрузки генеративного искусственного интеллекта и кластерные серверы, — сказал Джерри Денг (Jerry Deng), менеджер по продуктам QNAP. — Первый коммутатор 100GbE от QNAP — это экономичное и компактное решение для малого и среднего бизнеса, которое идеально сочетается с NAS QNAP 25GbE или другим NAS с сетевыми картами 25GbE/100GbE, чтобы полностью максимизировать возможности вашего IТ-потенциала».

QSW-M7308R-4X оснащен четырьмя оптоволоконными портами 100GbE QSFP28 и восемью оптоволоконными портами 25GbE SFP28, которые поддерживают трансиверы DAC или LR/SR с совместимыми интерфейсами. Интерфейс 25GbE SFP28 также обратно совместим с 10GbE SFP+ и 1G SFP. QSW-M7308R-4X поддерживает полнодуплексный режим передачи и FEC (упреждающее исправление ошибок) для обеспечения эффективной и надежной сверхскоростной передачи данных. Благодаря конструкции половинной ширины для монтажа в стойку вы можете установить два QSW-M7308R-4X (или другой коммутатор половинной ширины) в стойке высотой 1U для эффективного использования физического пространства и аккуратной прокладки кабелей в серверных комнатах или офисах. Благодаря интеллектуальной системе охлаждения QSW-M7308R-4X обеспечивает стабильную высокоскоростную работу сети даже при полной нагрузке.

QSW-M7308R-4X обеспечивает функции управления второго уровня (такие, как LACP, VLAN, ACL и LLDP) через систему коммутации QNAP (QSS) с удобным веб-интерфейсом для эффективного управления пропускной способностью сети и повышения сетевой безопасности. QSW-M7308R-4X также поддерживает протокол Rapid Spanning Tree (RSTP), дающий возможность развертывать сети малого и среднего масштаба, поддерживающие расширение, резервирование и предотвращение петель.

Новинка будет доступна на азербайджанском рынке в ближайшее время. Гарантия на QSW-M2106PR-2S2T составляет 2 года с возможностью приобретения гарантии на срок до 5 лет. Ожидаемая цена в Баку (MSRP) составляет 2,699 AZN.