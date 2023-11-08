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8 ноября, 2023
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Nintendo и Sony Pictures Entertainment снимут фильм по The Legend of Zelda

Nintendo The Legend of Zelda

Японский издатель Nintendo на своем сайте подтвердил планы на экранизацию одной из своих главных франшиз The Legend of Zelda.

Режиссером фильма выступит Уэс Болл, известный по картинам из серии «Бегущий в лабиринте» и предстоящему блокбастеру «Планета обезьян: Новое царство». Продюсерами выступят создатель The Legend of Zelda Сигэру Миямото и Ави Арад, известный по экранизации многих комиксов Marvel, в том числе по картинам «Человек-паук», «Люди Икс», «Железный человек» и «Человек-паук: Через вселенные».

Полнометражный фильм по мотивам The Legend of Zelda профинансируют сама Nintendo и Sony Pictures Entertainment, которая также займется кинопрокатом по всему миру.

Подробности фильма в настоящее время отсутствуют. Неизвестно, будет картина адаптацией одной из уже вышедших игр The Legend of Zelda или предложит оригинальную историю во вселенной. В Nintendo пока не сообщили, кто исполнит главные роли в фильме. Проект находится на ранней стадии производства.

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